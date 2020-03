Coronavirus, la Germania blocca le mascherine destinate all’Italia: interviene l’UE

La Germania ha imposto una restrizione all’esportazione di mascherine (e non solo) verso l’Italia. È questo quanto si legge in una lettera inviata ad inizio marzo dalla multinazionale statunitense 3M alle società italiane clienti. La restrizione interessa, in particolare, i camici chirurgici (sterili e non sterili), respiratori per particolato (FFP2/FFP3), maschere chirurgiche, occhiali di protezione, visiere, indumenti di protezione.

Nel caso specifico, 3M specializzata nella produzione, tra le altre cose, di prodotti e soluzioni per la protezione personale, e che opera in tutta Europa, non può far fronte a tutte le richieste che arrivano dall’Italia. La società comunque – viene specificato – sta valutando soluzioni di approvvigionamento alternativo e attivato.

“Come anche in Francia e in Italia, anche in Germania oramai ci sono più contagi da coronavirus nati all’interno dei confini che presi all’estero”. Le parole del ministro alla Sanità tedesca Jens Spahn. “Siamo in una fase diversa rispetto ad altri Paesi”, ha aggiunto Spahn.

La reazione dell’Europa

La Commissione europea non è rimasta a guardare: pronta una procedura di infrazione con iter accelerato nei confronti della Germania per il blocco all’export delle mascherine e degli altri dispositivi di protezione verso l’Italia e non solo. Stessa sorte per i governi di Bulgaria, Repubblica Ceca e Polonia, che hanno adottato provvedimenti simili nonostante le necessità italiane. È invece atteso un chiarimento della Francia, che nei giorni scorsi aveva deciso di requisire tutto il materiale sul territorio nazionale: Parigi dovrebbe assicurare che non ci sarà alcuna restrizione all’export.

Il dossier è nelle mani del commissario francese Thierry Breton (Mercato Interno), che in questi giorni ha più volte consultato i vertici delle principali imprese europee che producono i dispositivi di protezione. Materiale utile al personale ospedaliero, ma che non rientra nell’ambito sanitario perché di fatto viene considerato nella categoria della sicurezza sul lavoro. E dunque viene gestito nell’ambito delle normative sul Mercato Interno.

Chi ha assistito alla riunione di giovedì tra i ministri della Salute racconta di una sfuriata di Breton nei confronti degli altri governi: “Non avete ancora capito che oggi tocca all’Italia, ma domani potrebbe toccare a voi. E dunque in questo momento è doveroso aiutare chi ha bisogno” avrebbe detto il commissario.

Potrebbero interessarti Come è cambiata la nostra spesa con il Coronavirus "L'Italia chiamò": 100 artisti e 24 ore di diretta no stop per resistere al Coronavirus Coronavirus, quando è concesso uscire di casa e quando no: il punto

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO