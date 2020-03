Coronavirus decreto in Italia per allargare la zona rossa

CORONAVIRUS DECRETO 9 MARZO – Stop agli spostamenti, scuole chiuse fino al prossimo 3 aprile, blocco di ogni manifestazione sportiva, compresi i campionati di calcio. “Da oggi ci sarà l’Italia zona protetta, le misure già previste dal Dpcm dello scorso 8 marzo saranno valide sull’intero territorio nazionale”. Ad annunciare il nuovo provvedimento è stato il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa la sera del 9 marzo. Qui tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia. Di seguito i punti del decreto:

Cosa è vietato

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato in nottata il Dpcm “Io resto a casa” e le norme sono valide in tutta Italia: 1) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 2) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive, eccetto quelli internazionali che potranno svolgersi a porte chiuse; 3) lo sport all’aperto è ammesso purchè si rispetti la distanza di un metro tra le persone; 4) va evitato lo spostamento di persone fisiche (non delle merci) se non per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute”.

Coronavirus decreto, chi può tornare a casa

È consentito il ritorno a casa: 5) chi ha più di 37,5 gradi di febbre è “fortemente raccomandato” a rimanere a casa; 6) chi è in quarantena deve rimanere a casa; 7) agevolare le ferie e i permessi per i dipendenti; 8) sono chiusi gli impianti sciistici; 9) sono sospesi gli eventi, compresi quelli culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici; 10) sono sospese le attività in asili, scuole, università; 11) sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali; 12) le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18, ma va mantenuto un metro di distanza tra le persone; 13) le altre attività commerciali sono consentite purché si rispetti la distanza di un metro; 14) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita (ad esempio centri commerciali e mercati); 15) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri termali, centri sociali e ricreativi; 16) sono sospesi gli esami alla Motorizzazione Civile.

I mezzi pubblici

Per quanto riguarda gli spostamenti, sono vietati se non per comprovati motivi di salute, di necessità o di lavoro. “Sono pienamente consapevole della gravità e della responsabilità”, spiega Conte. “Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. È il momento della responsabilità e tutti l’abbiamo. Voi cittadini tutti con me. La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro è nelle nostre mani”, aggiunge. “Non è all’ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici, per garantire la continuità del sistema produttivo e consentire alle persone di andare a lavorare”, precisa il premier. Sarà possibile “l’autocertificazione” per la giustificazione degli spostamenti, “ma se ci fosse una autocertificazione non veritiera ci sarebbe un reato”, precisa Conte.

Qui il testo integrale del decreto

