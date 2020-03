Il Coronavirus “cancella” la Festa donna: tutti gli eventi annullati

La Festa della Donna al tempo del Coronavirus è un po’ meno festa: nessun corteo e nessun evento, in questo strano 8 marzo 2020. Nei giorni scorsi la Presidenza della Repubblica ha comunicato che la tradizionale cerimonia al Quirinale è stata annullata, così come sono state cancellate tutte le manifestazioni in contemporanea che erano previste in diverse città italiane.

Stop anche a ‘Lotto marzo 2020’, organizzata dall’associazione Non una di meno. “L’8 e il 9 non invaderemo le strade, ma prenderemo comunque parte allo sciopero femminista e transfemminista che esploderà in tutto il mondo”, è stato comunicato attraverso la pagina del movimento di Bologna. Al corteo del 9 marzo nella città emiliana avevano anche aderito anche sindacati di base e alcune strutture regionali della Cgil.

Niente sciopero a Milano e a Roma. È stato comunque organizzato un flash mob a Roma. L’8 marzo – ha annunciato un’altra pagina di ‘Non una di meno’ – “a Piazza di Spagna, i nostri corpi saranno a distanza, ma uniti da un filo fucsia che segnala ciò che ci rende vive e sicure: le alleanze nelle differenze, la cura reciproca, la solidarietà”. Ancora a Roma all’Auditorium Parco della Musica è stata cancellata la lezione ‘La musica e le donne nel XX secolo’ della musicologa Fiorella Sassanelli.

A Torino è stata rinviata a data da destinarsi la corsa ‘Just The Woman I Am’, organizzata dalle università piemontesi per sostenere la ricerca sul cancro. “Università di Torino, Politecnico di Torino e il Centro Universitario Sportivo di Torino – si legge sul sito della manifestazione – sono già al lavoro per riprogrammare la nuova data ma al momento non sappiamo ancora quali saranno i giorni di evento”.

