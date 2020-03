Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Italia in piena emergenza per l’epidemia di Coronavirus. Il Governo ha varato la “chiusura” dell’intera regione Lombardia e di altre 14 province del Nord: divieto di ingresso e di uscita per limitare i rischi di contagio e di diffusione del virus. Intanto, secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, i contagiati totali in Italia sono 5.061, con 567 persone ricoverate in terapia intensiva, i morti finora sono 233, mentre 589 persone sono guarite. Di seguito, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 09,00 – Ricciardi: “Al Sud manca la percezione del pericolo” – “I virus sono così, questo è rapido e imprevedibile. Ormai circola in Italia, è bene prepararci tutti”. Lo dice Walter Ricciardi, professore di Igiene, membro dell’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) e consigliere del Governo l’emergenza Coronavirus, intervistato dal Corriere della Sera. “Nei prossimi giorni avremo un aumento importante di casi in Lombardia ed Emilia-Romagna, meno in Veneto, dove l’epidemia sta fortemente rallentando”, sottolinea Ricciardi. “Allertare la popolazione del Centro Sud a non frequentare luoghi ad alta concentrazione sociale è l’unica arma che abbiamo per evitare che tante persone si ammalino tutte insieme e gravino sul Servizio sanitario nazionale, che si sta man mano organizzando. Il problema è che nelle regioni non ancora colpite e dove non sono state attuate misure eclatanti manca la percezione del pericolo reale. Come se la cosa non ci riguardasse davvero.”.

Ore 07,30 – A Termini nessuna cancellazione per treni verso il Nord – Alla stazione Termini questa mattina nessuna comunicazione sulle nuove misure varate dal Governo che, per contenere il contagio da Coronavirus, ha “chiuso” la Lombardia e altre 14 province del Nord. Sui display in stazione non appaiono cancellazioni né annunci legati alle nuove disposizioni. Essendo il decreto di questa notte non sono ancora arrivate indicazioni in merito.

Ore 02,30 – Conte: “Questo è il momento della auto-responsabilità, inaccettabile la diffusione della bozza del Dpcm” – Parla il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Dobbiamo limitare il contagio del virus e evitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere. Con il nuovo decreto non ci sono più le zone rosse, i focolai stabiliti all’inizio. Questo è il momento dell’auto-responsabilità, non del fare i furbi. Ci rendiamo conto che è molto severa ma non possiamo più consentire contagi. La bozza del decreto circolata prima dell’ufficialità? È necessario chiarire quel che è successo, una cosa inaccettabile: un dpcm, che stavamo formando a livello di governo per regolamentare le nuove misure che entrano in vigore subito, lo abbiamo letto su tutti i giornali. Ne va della correttezza dell’operato del governo e della sicurezza degli italiani. Questa pubblicazione ha creato incertezza, insicurezza, confusione e non lo possiamo accettare”. (Qui il discorso completo)

Ore 02,00 – Il decreto del Governo: “chiuse” la Lombardia e altre 14 province – Il premier Conte sta illustrando le novità introdotte dal nuovo decreto del Governo: il provvedimento prevede misure fortemente stringenti, tra cui il divieto di ingresso e di uscita, per chi si trovi nella regione Lombardia e in altre 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. (Qui il testo integrale del decreto).

Ore 00,30 – Coronavirus Lombardia chiusa: fuga da Milano, treni presi d’assalto – Le stazioni di Milano Centrale e Milano Garibaldi prese d’assalto. Moltissimi cittadini si stanno organizzando per lasciare frettolosamente la Lombardia dopo le indiscrezioni secondo cui il governo vuole “chiudere” la Regione. Leggi la notizia. Potrebbero interessarti Il Coronavirus “cancella” la Festa donna: tutti gli eventi annullati Coronavirus, ecco il testo integrale del decreto varato dal governo per Lombardia e 11 province italiane Coronavirus, il premier Conte: “Misure restrittive ma è il momento della autoresponsabilità”

