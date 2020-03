Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia continua a essere nel pieno dell’emergenza Coronavirus: mentre il governo ha deciso di “chiudere” la Lombardia e altre 14 province zona rossa alla circolazione delle persone fisiche, gli ultimi dati forniti dalla Protezione civile parlano di 6.387 contagi, con 567 persone ricoverate in terapia intensiva, 366 morti e 622 guariti. Grandi polemiche per l’esodo di cittadini dalle zone in quarantena verso il Sud Italia, o per i grandi assembramenti di persone nei centri delle città durante il weekend. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,50 – Napoli, positivo il primario: chiuso pronto soccorso del Cardarelli – Il primario del Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli è risultato positivo al Coronavirus: a dare la notizia Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi in Campania e membro della commissione sanità. Per permettere la disinfezione di tutta l’area, ci sarà una chiusura temporanea del Pronto soccorso. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, il reparto verrà riaperto.

Ore 8,30 – Cosa rischia chi viola la quarantena – Il Viminale, in una direttiva firmata dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, ha dato indicazioni ai prefetti su come coordinare le attività di controllo sul territorio per arginare l’esodo di cittadini dal Nord Italia in quarantena verso le altre regioni. Il provvedimento elenca anche le pene previste per chi scappa dalla quarantena: dalle multe (fino a 206 euro) a tre mesi di carcere. (Qui tutti i dettagli).

Ore 7 – Conte: “Seguire le regole: l’Italia si rialzerà” – In un’intervista a Repubblica, il premier Giuseppe Conte lancia un appello agli italiani: “Le nostre rinunce sono per il bene di tutti. Se seguiamo le regole, l’Italia si rialzerà. Anche io ho fatto il tampone: sono negativo. È difficile fare previsioni perché siamo di fronte a un virus nuovo. Due sono gli obiettivi da raggiungere: contenere la diffusione del virus e potenziare le strutture sanitarie perché possano reggere a questa sfida”. E sulla fuga di notizie nella serata di sabato, che ha spinto molti cittadini a lasciare di notte la Lombardia: “D’ora in poi adotteremo contromisure severe affinché situazioni del genere non si ripetano più. La riservatezza degli atti normativi in corso di formazione va tutelata al massimo grado”.

Ore 6,30 – A Napoli due pazienti gravi migliorano grazie a farmaco anti-artrite – Due pazienti che presentavano sintomi gravi da polmonite a Napoli sono migliorati in circa 48 ore dopo essere stati curati con il Tocilizumab, un farmaco anti-artrite utilizzato nelle scorse settimane anche in Cina. La soddisfazione dell’Azienda ospedaliera dei Colli: “In Cina 21 pazienti hanno mostrato miglioramenti importanti già nelle prime 24-48 ore dal trattamento. La speranza è che la sperimentazione possa risultare efficace anche sugli altri pazienti italiani”. (Qui la notizia completa)

Ore 01,35 – Quattro nuovi casi a Cagliari – Sono una ventina i casi di Coronavirus in Sardegna. Nella tarda serata di ieri, la Regione ha comunicato che altre quattro persone risultano contagiate a Cagliari, dove sono in quarantena domiciliare. Le loro condizioni non sono preoccupanti. Uno dei contagiati a Nuoro è un medico dell’ospedale San Francesco, dove sono state attivate le procedure per contenere la diffusione del virus e garantire la sicurezza del personale sanitario e dei pazienti. Altri due medici sono risultati positivi nei giorni scorsi, uno a Cagliari, l’altra a Iglesias. Intanto, i vescovi sardi hanno annunciato la sospensione della celebrazione dell’Eucaristia nella chiesa dell’isola fino al 3 aprile.

Ore 1 – Rivolta nelle carceri, un morto a Modena – È stata una giornata di protesta quella di ieri in molte carceri italiane. La situazione più grave è quella registrata a Modena, dove circa 500 detenuti hanno organizzato una rivolta in segno di protesta per le restrizioni ai colloqui dovute all’emergenza Coronavirus. I detenuti si sono barricati all’interno del penitenziario, devastandone diverse aree. Alla fine, il bilancio è tragico: 3 detenuti morti e altri due in rianimazione. Gli agenti hanno provato a forzare le sbarre nel tentativo di rientrare all’interno del carcere, mentre non si escludono anche scontri tra gli stessi detenuti del penitenziario, in parte non d’accordo con la protesta in atto forse temendone le conseguenze. Sul caso è stata aperta un’inchiesta: dal carcere di Modena, circa 70/80 detenuti sono stati trasferiti in altri penitenziari.

Ore 00,30 – Rivolta nel carcere a Pavia – Rivolta dei detenuti a Torre del Gallo, la casa circondariale di Pavia, per protestare contro la misura che nell’ambito del contrasto all’emergenza Coronavirus impone una stretta ai colloqui con i familiari. E due agenti di Polizia penitenziaria in servizio nella struttura sono stati ostaggio per alcuni minuti di alcuni detenuti. La struttura ospita alcune centinaia di detenuti. A quanto si sa finora, i detenuti sono riusciti a sottrarre agli agenti le chiavi delle celle, che sono state aperte e quindi permesso ad altri detenuti di uscire. Alcune voci, non confermate, parlano di atti vandalici ed anche di scontri fisici, regolamenti di conti, tra gli stessi detenuti.

Il decreto del Governo: “chiuse” la Lombardia e altre 14 province – Il premier Conte ha illustrato le novità introdotte dal nuovo decreto del Governo: il provvedimento prevede misure fortemente stringenti, tra cui il divieto di ingresso e di uscita, per chi si trovi nella regione Lombardia e in altre 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola. (Qui il testo integrale del decreto).

