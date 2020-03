Coronavirus, caos nel carcere di San Vittore a Milano: detenuti appiccano il fuoco | VIDEO ESCLUSIVO

Le immagini in esclusiva su TPI della rivolta nel carcere milanese di San Vittore: i detenuti protestano per le restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus. Nel video che vi mostriamo, si sentono le urla dei detenuti che sbattono pentole contro le sbarre. Ad un certo punto si vede un’altissima colonna di fumo. I detenuti, saliti sul tetto, hanno iniziato a bruciare pezzi di cartone. È stato necessario l’arrivo dei carabinieri per spegnere il fuoco. I detenuti sono poi stati fatti scendere dal tetto. Al momento il carcere di San Vittore è in preda al caos.

Si tratta di una testimonianza forte sull’emergenza scoppiata in molte carceri italiane. Rivolta sono esplose in molti penitenziari, da Frosinone all’Ucciardone a Palermo, dove si sono registrati tentativi di fuga. La situazione più grave è quella registrata a Modena, dove circa 500 detenuti hanno organizzato una rivolta in segno di protesta per le restrizioni ai colloqui dovute all’emergenza Coronavirus. I detenuti si sono barricati all’interno del penitenziario, devastandone diverse aree.

Alla fine, il bilancio è tragico: 3 detenuti morti e altri due in rianimazione. Gli agenti hanno provato a forzare le sbarre nel tentativo di rientrare all’interno del carcere, mentre non si escludono anche scontri tra gli stessi detenuti del penitenziario, in parte non d’accordo con la protesta in atto forse temendone le conseguenze. Sul caso è stata aperta un’inchiesta: dal carcere di Modena, circa 70/80 detenuti sono stati trasferiti in altri penitenziari. Qui vi documentiamo come questa emergenza sia scoppiata anche nelle carceri milanesi.

