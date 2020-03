Coronavirus in Italia: tutte le ultime notizie

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia resta nella morsa dell’emergenza Coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino ufficiale della Protezione Civile, diffuso nella serata di venerdì 6 marzo, i contagiati totali sono 4.636, con 462 persone ricoverate in terapia intensiva: i morti finora sono 197, mentre 523 persone sono guarite. Di seguito, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 08,00 – Si valuta estensione “zone rosse” in Lombardia – Il Governo valuta l’estensione delle “zone rosse” ad altre zone della Lombardia, in particolare nell’area di Bergamo. È quanto trapelato dalla parole pronunciate dalla presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvia Brusaferro, durante l’ultima conferenza stampa della Protezione Civile. “La realtà della Lombardia è particolare, i dati mostrano un aumento in alcune aree più che in altre. La Lombardia ha posto la questione, il Comitato tecnico sta lavorando attentamente, sta discutendo eventuali provvedimenti da adottare”, ha dichiarato ha successivamente la presidente, che ha successivamente precisato che “non si è mai fatto riferimento alla Lombardia come zona rossa”.

Ore 07,30 – Il viceministro Sileri: “Fra 7 giorni sapremo se le limitazioni sono efficaci” – Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha parlato in una intervista al Corriere della Sera. “Si tratta di un momento importante, in cui dobbiamo tenere alta l’attenzione e fare tutto il possibile” perché “ci sono dei focolai in diverse parti d’Italia e per capire se le misure di contenimento sono state efficaci bisogna aspettare ancora 7 giorni”, dice Sileri. “Il nostro servizio sanitario nazionale è stato reso più efficiente nel tempo ma a causa dei tagli al personale e al blocco del turnover scontava un deficit che va colmato. Stiamo aumentando i posti in terapia intensiva e servirà una cooperazione interregionale per consentire il trattamento del virus”. Ora, conclude il viceministro, “resta fondamentale la rarefazione sociale, la riduzione e la sospensione di occasioni collettive e assembramenti”. L’esempio pratico è “una cena con molte persone, in cui tutti stanno stretti: meglio evitare”.

Ore 03,00 – Coronavirus, in Italia restrizioni nei tribunali fino al 31 maggio – Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge sulle restrizioni all’attività dei tribunali: da oggi per due settimane “ci sarà la sospensione feriale degli uffici giudiziari”, ha annunciato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Dal 23 marzo, poi, sarà possibile per i vertici degli uffici giudiziari rinviare le udienze non urgenti. Le misure restrittive per l’attività dei tribunali resteranno in vigore fino al 31 maggio.

Ore 02,00 – Austria, controlli sanitari al confine con l’Italia – Il cancelliere austriaco, Sebastian Kurtz, ha annunciato controlli sanitari al confine con l’Italia a partire da lunedì, in particolare al Brennero e a Tarvisio. Kurtz ha annunciato “controlli sanitari una tantum con controllo delle temperature ai valichi di frontiera sia su strada che su rotaia”. “La polizia sceglierà a campione quali mezzi fermare anche in base alla targa, l’obiettivo è frenare la diffusione”, ha spiegato il cancelliere.

Ore 01,00 – Regione Campania: limitazioni per comitive di turisti nelle isole – Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha imposto limitazioni nell’accesso alle isole del Golfo di Napoli per i gruppi organizzati di visitatori provenienti dalle “zone rosse”. Le misure prevedono, in particolare, il divieto di imbarco sulle linee di collegamento con Capri, Ischia e Procida a comitive composte da più di 6 persone, ma anche controlli individuali di rilevazione della temperatura corporea su tutti i passeggeri in imbarco.

Le notizie sul Coronavirus di ieri

Potrebbero interessarti Coronavirus, agente della scorta di Salvini positivo Coronavirus, Esselunga dona 2,5 milioni di euro agli ospedali impegnati contro il Covid-19 L’estate porterà via il coronavirus? Ecco cosa dicono gli esperti

Leggi anche:

1. Coronavirus, se non ci fosse la sanità privata il sistema collasserebbe: questi dati lo dimostrano (di E. Serafini) / 2. “Coronavirus, il tempo sta per scadere: ecco qual è la vera emergenza secondo i dati” / 3. Coronavirus: basta con le mezze misure, fermiamoci tutti. Il nord Italia stia in quarantena modello Wuhan /4. Allarmismo da Coronavirus? Lasciate perdere i giornali, la colpa è delle istituzioni (di G. Gambino) / 5. Serve un piano Marshall per l’economia, o l’Italia morirà di depressione da Coronavirus (di L. Telese) / 6. Coronavirus, i sindaci leghisti irresponsabili che se ne fregano delle misure anti-contagio (di S. Lucarelli)