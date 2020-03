Coronavirus, Zingaretti positivo a Covid-19: “Sto bene” | VIDEO

Nicola Zingaretti, segretario del Pd nonché governatore della Regione Lazio, è positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso con un video su Facebook, pubblicato intorno alle 13 di oggi, sabato 7 marzo. “È arrivato: anche io ho il Coronavirus”, ha detto. “I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!”, ha dichiarato Zingaretti. (qui tutte le ultime notizie sull’epidemia di Covid-19 in Italia).

“Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli previsti per tutti in questo momento. Sto bene e quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare. Sto a casa e continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire, anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli. La Asl sta contattando le persone che mi sono state in questi giorni più vicine per le verifiche del caso”, prosegue Zingaretti nel video.

“Ho informato il vicepresidente della Giunta regionale così come il vicesegretario del Pd Orlando. Ho sempre detto niente panico, combattiamo e quanto mai in questo momento darò il buon esempio seguendo le indicazioni dei medici e combatto come è giusto fare in questo momento per il Paese. A presto”, conclude.

Coronavirus, la solidarietà degli altri politici a Zingaretti

Tanti i messaggi di solidarietà a Zingaretti da altri esponenti politici. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: “In bocca al lupo a Nicola Zingaretti”. Virginia Raggi, sindaca di Roma: “La mia solidarietà, auguri di pronta guarigione”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva: “Forza Nicola, tutti con te”. Matteo Salvini, leader della Lega: “Il mio augurio di pronta guarigione”. Luigi Di Maio, ministro degli Esteri: “Sono contento che Nicola abbia rassicurato tutti personalmente, fondamentale restare uniti”. Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia: “Forza Nicola Zingaretti”.

