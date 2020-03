Coronavirus, chiusa la Lombardia: 11 province diventano zona rossa

Nella serata di oggi, sabato 7 marzo 2020, hanno iniziato a circolare le prime bozze del nuovo decreto del governo sul Coronavirus: l’esecutivo ha deciso che la Lombardia verrà chiusa, sia in ingresso che in uscita, se non per situazioni di vera emergenza, mentre ben 11 province diventano zona rossa. Sono questi i due provvedimenti principali nel tentativo di arginare l’epidemia da Covid-19, che a oggi ha provocato in Italia 233 morti e 5.061 contagiati (oltre a 589 guariti).

Le nuove misure nazionali di contenimento dell’emergenza Coronavirus, dunque, prevedono il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 11 province, oltre all’estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate “zona rossa” sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Tra le conseguenze del decreto, ci sarà la chiusura (in Lombardia e nelle province citate dal testo) tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere, oltre che musei, centri culturali e stazioni sciistiche. Prevista inoltre la chiusura di tutti i centri commerciali, ma solo nel weekend. In queste stesse aree le scuole saranno chiuse fino al 3 aprile.

Nelle immagini qui sotto la bozza del decreto:

Per tutta la giornata di oggi si erano susseguite indiscrezioni secondo cui il governo stava valutando di estendere le “zone rosse” dell’emergenza Coronavirus in Lombardia al di là dei dieci Comuni lodigiani in quarantena dal 23 febbraio scorso. Alla fine, però, ha prevalso la linea più dura – proposta anche dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana – ovvero quella di chiudere l’intera Lombardia.

Coronavirus in Lombardia: le zone rosse fino a oggi

I Comuni lombardi che fino a oggi rientravano nella zona rossa istituita il 23 febbraio sono 10, tutti in provincia di Lodi: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. Per chi si trova all’interno della zona rossa è vietato entrare o uscire dal proprio Comune. Inoltre sono chiuse le scuole, i musei e gli altri istituti culturali, sono vietate le manifestazioni, sospese le gite scolastiche, sospesa l’attività dei pubblici uffici (salvo per i servizi essenziali) e chiuse tutte le attività commerciali ad esclusione di quelle di pubblica utilità. Stop anche ai servizi di trasporto e alle attività delle imprese ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali. Qui tutti i dettagli.

