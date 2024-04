Roma, ventenne stuprata da due nordafricani: adescata su Instagram

Una ragazza di 20 anni ha denunciato di essere stata narcotizzata e stuprata da due persone straniere in un appartamento del quartiere Casilino, a Roma. I due li aveva conosciuti su Instagram. La vittima ha raccontato di essere stata portata nella casa dove sarebbe avvenuta la violenza con l’inganno.

Il fatto sarebbe accaduto il 17 aprile scorso ma è venuto alla luce il giorno dopo, quando il fidanzato della giovane, preoccupato del fatto che non rispondesse al telefono, l’ha localizzata con una app davanti ad un bar di via di Torrenova, in zona Torre Angela al Casilino. Qui la 20enne ha raccontato quanto accaduto e i due si sono rivolti alle forze dell’ordine.

La ragazza, prima di svenire ha raccontato al fidanzato di essere stata violentata da due persone che aveva conosciuto su Instagram il giorno prima e che l’avevano invitata a bere.