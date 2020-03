Coronavirus in Italia: tutte le ultime notizie

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – A due settimane esatte dalla scoperta del primo caso autoctono di Coronavirus in Italia, continua l’epidemia di Covid-19, che sta interessando tutte le regioni del nostro Paese e in particolare quelle del Nord, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto su tutte. L’ultimo bilancio diffuso dalla Protezione Civile parla di 3.858 persone che fino ad ora hanno contratto l’infezione. Di queste, 148 sono decedute e 414 guarite. Sui 3.296 attualmente positivi, 1165 si trovano in isolamento domiciliare, 1790 sono ricoverati con sintomi e 351 necessitano di cure in terapia intensiva. Di seguito, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia in tempo reale:

Ore 6,30 – Roma: paziente risultata positiva morta al San Giovanni – Una paziente di 87 anni, risultata positiva al primo tampone del Coronavirus, è deceduta nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo, all’ospedale San Giovanni di Roma. A comunicarlo è la regione Lazio che sottolinea che “la paziente di 87 anni era cardiopatica ed ha avuto una severa endocardite in quanto portatrice di protesi valvolare seguita da una problematica respiratoria”.

“È quindi possibile affermare – continua la Regione – stante il complesso quadro clinico, che la donna sia deceduta ‘CON’ il COVID-19 e non a causa dello stesso. La donna era ricoverata presso l’A.O. San Giovanni dal 17 gennaio. Sono stati individuati i contatti all’interno dell’ospedale, tutti asintomatici, ed è in corso la verifica da parte della Asl Roma 1 sulle visite e i contatti esterni per il completamento dell’indagine epidemiologica”. Qualora il secondo test risultasse positivo, l’87enne sarebbe la prima persona affetta da Coronavirus deceduta nella Capitale e nel Lazio.

