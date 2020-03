Coronavirus, agente della scorta di Salvini positivo

Un poliziotto della scorta di Matteo Salvini è risultato positivo al Coronavirus oggi, venerdì 6 marzo. A quanto apprende l’agenzia Andkronos, si tratta di un agente del dispositivo di sicurezza che non è stato a stretto contatto con il leader della Lega nell’ultimo periodo né in auto nè accanto a lui (Qui tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia).

Per gli altri colleghi della scorta è scattata la quarantena di 14 giorni. Il leader del Carroccio informato del caso di positività, si sarebbe detto tranquillo e pronto a sottoporsi a tampone se necessario e se gli verrà richiesto.

Intanto, a due settimane esatte dalla scoperta del primo caso autoctono di Coronavirus in Italia, continua l’epidemia di Covid-19, che sta interessando tutte le regioni del nostro Paese e in particolare quelle del Nord, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto su tutte. L’ultimo bilancio diffuso dalla Protezione Civile parla di 4.636 persone che fino ad ora hanno contratto l’infezione. Cresce a 462 il numero dei ricoverati in terapia intensiva per nuovo coronavirus, ieri erano 351. Si tratta del 19,3 percento del totale dei ricoverati con sintomi, che ammonta oggi a 2.394 mentre ieri erano 1.790.

In serata è arrivato il commento alla notizia da parte del leader leghista, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Sto bene, non sono mai stato a contatto col ragazzo della Polizia che potrebbe essere positivo, e ovviamente farò tutto quello che le Autorità sanitarie mi chiederanno di fare, come ogni altro cittadino. Chi riesce a fare polemica anche su una possibile malattia, in alcuni casi arrivando ad augurarmi la morte, non merita risposta, al massimo un sorriso. GRAZIE per i tanti messaggi, adesso mangio piselli, pomodori e carne cruda, poi torno al telefono con sindaci e medici in prima linea contro il virus”.

