Coronavirus, rinviato referendum sul taglio dei parlamentari

Via libera del Consiglio dei ministri al rinvio del referendum sul taglio dei parlamentari, previsto il 29 marzo. È quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. Il Consiglio dei ministri aveva indicato la data del 29 marzo 2020 per l’indizione del referendum sul taglio dei parlamentari. La data sarà fissata con decreto del Presidente della Repubblica. Sul possibile rinvio si era espressa la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni che questa mattina aveva detto nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio: “Spero che si possa celebrare il referendum il 29 marzo, mi dispiacerebbe che fosse rimandato. Il mio giudizio è però politico e non ha fondamenti sanitari, ma spero che l’emergenza sanitaria non venga utilizzata a fini politici”.

Lo scorso 23 gennaio, l’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione aveva dato il via libera al referendum. Non sarà necessario il raggiungimento di alcun quorum perché non si tratta di un voto abrogativo. A proposito del referendum, il premier Giuseppe Conte, aveva dichiarato: “Non mi preoccupa. Siamo fiduciosi che ci sia un ampio schieramento dei cittadini a favore di questa riforma”. E sull’ipotesi di caduta del governo dopo il voto sul taglio dei parlamentari aveva aggiunto: “No direi, proprio di no, non vedo connessioni”.

L’opinione dei costituzionalisti

“Con l’emergenza coronavirus in corso è bene rinviare l’appuntamento alle urne per il referendum del 29 marzo. E sarebbe anche il caso di non accorpare la nuova data a quella della tornata elettorale per il rinnovo di cinque governi regionali”, è l’opinione del giurista e costituzionalista Michele Ainis e del costituzionalista Alfonso Celotto, entrambi docenti all’università Roma Tre. “Qualora dovesse essere confermata la data del 29 marzo – dice Ainis all’AGI – non credo che alle urne ci sarà un’affluenza straordinaria per pronunciarsi sul quesito referendario. Si naviga a vista, ma se le condizioni fossero quelle di oggi sarebbe coerente rinviarlo. Del resto, stadi a porte chiuse o partite rinviate, chiese senza fedeli in ‘zone rosse’ ed altre misure restrittive ci dicono quale sia la situazione. Rinviare il referendum sarebbe una misura prudenziale, così come lo sono le altre. E sarebbe bene – conclude Ainis – che la decisione fosse concordata con le opposizioni”.

Cosa cambia con la riforma

Con la riforma il numero dei parlamentari si riduce di circa un terzo, passando dagli attuali 945 a 600. Ii deputati scendono da 630 a 400 e i senatori calano invece da 315 a 200. Si riducono del 36,5 per cento i componenti elettivi di Camera e Senato con 230 deputati e 115 senatori in meno.

La proposta di legge costituzionale approvata dal Parlamento chiede la modifica modificati gli articoli 56 e 57 della Costituzione che determinano il numero di deputati e senatori.

