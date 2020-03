Coronavirus, rinviate la Milano-Sanremo e la Tirreno-Adriatica

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ora è ufficiale: la Tirreno-Adriatico (in programma dall’11 al 17 marzo) e la Milano-Sanremo del 21 marzo, sono state rinviate a data da destinarsi a causa dell’emergenza coronavirus in Italia.

E non finisce qui: rinviato anche il Giro di Sicilia, altra gara ciclistica a tappe che era in programma dal primo al 4 aprile. Gli organizzatori di Rcs Sport, attraverso la Federciclismo e l’Unione Ciclistica Internazionale, lavoreranno di comune accordo per riposizionare le gare nel calendario internazionale.

Giro a rischio?

E il Giro d’Italia? Al momento la gara a tappe, in programma dal 9-31 maggio, è confermata ma il rischio rinvio c’è. Una eventualità quest’ultima a dir poco catastrofica per il giro d’affari complessivo (oltre 500 milioni di euro), e i ricavi diretti della società organizzatrice, Rcs Sport, circa 50 milioni, sommando diritti tv, sponsorizzazioni, ospitalità da parte delle città coinvolte, a partire da Budapest, sede della grande partenza.

