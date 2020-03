Scappano dalla zona rossa per andare in vacanza a Madrid: 20enni violano il decreto sul Coronavirus

Scappano dalla zona rossa per andare in vacanza a Madrid: denunciati

Si stavano recando all’aeroporto di Bologna per prendere un volo per Madrid, dopo aver ‘violato’ la zona rossa della provincia di Parma tra le 5 sotto osservazione in Emilia Romagna per il Coronavirus, quando sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale per un controllo. I due, di 20 e 25 anni, diretti nella capitale spagnola per un viaggio di piacere, sono stati denunciati per la violazione del Dpcm sull’emergenza sanitaria e invitati a rientrare nella loro provincia.

Coronavirus, treni e aerei viaggiano normalmente in Italia? Come si rispetta la distanza di sicurezza? Qui le domande e risposte di TPI

Leggi anche: 1. Il genio della settimana: esce dalla zona rossa per andare a sciare / 2. Coronavirus, l’infermiera entrata in contatto con il paziente 1 ha violato la quarantena

2. Scappa dalla quarantena per andare a sciare: si rompe il femore e i medici lo scoprono / 3. Coronavirus, coppia di anziani fugge da Codogno per andare a sciare in Trentino: sono positivi

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Coronavirus a Roma, rivolta nel carcere di Rebibbia: si temono evasi | VIDEO Coronavirus, Ivan Cottini: "Restate a casa per noi immunodepressi" Roma: fanno il tampone per il Coronavirus, ma scappano prima del risultato