CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il coronavirus ha contagiato 110mila persone nel mondo. Il numero di morti ammonta a 3.831, mentre i guariti sono 62.302. Qui è possibile vedere la mappa interattiva dei contagi in tempo reale. In Francia è stata superata la soglia dei mille contagi. La Germania al momento ha 902 casi confermati. C’è stata la prima vittima del coronavirus in Africa, è un turista tedesco di 60 anni. È morto in Egitto, nella Hurghada sul Mar Rosso, veniva da Luxor. L’Iran ha bloccato tutti i voli per l’Europa. Qui tutti gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus in Italia. Di seguito tutti gli aggiornamenti dal mondo.

ore 07.20 – Usa, 500 casi in 30 Stati, Ted Cruz in autoisolamento – I casi confermati di coronavirus in Usa superano i 500, in oltre 30 Stati, compreso District of Columbia, il distretto di Washington. In autoisolamento i repubblicani Ted Cruz (Texas) e Paul A. Gosar (Arizona) perché a febbraio hanno partecipato alla Conservative Political Action Conference, dove un partecipante è risultato positivo ai test. All’evento organizzato dal partito repubblicano erano presenti anche il presidente Usa, Donald Trump, e il vice, Mike Pompeo.

Ore 07.00 – Rallenta ancora ritmo contagi in Corea del Sud – Rallenta ancora il ritmo dei contagi da coronavirus in Corea del Sud anche se le autorità ritengono sia ancora troppo presto per cantare vittoria. I casi riportati nelle ultime 24 ore sono i più bassi dal 26 febbraio, ma Kim Ganglip, vice responsabile della Protezione civile, ha riferito che ci sono ancora sporadici focolai di infezione in case di riposo e plessi residenziali. Il calo -ha avvertito- potrebbe anche essere dovuto alle cattive condizioni del tempo nel weekend, che potrebbe aver indotto molti a non uscire di casa per andare a farsi fare il test. Con il nuovo aggiornamento la Corea del Sud supera di nuovo l’Italia nella triste classifica che conteggia i contagi (7382 contro i 7375 casi in Italia). Più della metà dei casi sono legati a una setta cristiana. I decessi in Corea del Sud sono stati 51.

