Coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez donano 100mila euro e lanciano una raccolta fondi | VIDEO

Coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez donano 100mila euro e lanciano una raccolta fondi

Chiara Ferragni aveva già lanciato un appello via social, esortando i suoi follower a essere più responsabili e consapevoli della realtà attuale del nostro paese e della grave emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus. Ma i Ferragnez non si fermano: Chiara e suo marito Fedez hanno deciso di donare 100mila euro e lanciare una raccolta fondi (disponibile sul sito GoFoundMe) destinata alla creazione di nuovi posti letto all’interno del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele (Milano), un gesto di solidarietà che arriva in un momento importante, poiché le strutture ospedaliere milanesi hanno grande necessità di supporto per affrontare l’emergenza sanitaria del Coronavirus e garantire gratuitamente a ciascun paziente la cura medica di cui ha bisogno.

Coronavirus, la raccolta fondi lanciata dai Ferragnez: come donare

Lo scopo di Chiara Ferragni e Fedez è di incentivare chiunque vorrà a dare un aiuto concreto allo staff dell’Ospedale. Come funziona? Basterà accedere alla piattaforma della raccolta fondi ed effettuare una donazione minima di 5 euro. I fondi totali raccolti saranno direttamente devoluti all’ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva. “Speriamo che questa nostra iniziativa sensibilizzi le persone in Italia e all’estero, sull’emergenza Coronavirus nella quale siamo tutti coinvolti”, spiegano i Ferragnez.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il professore Alberto Zangrillo, il primario di terapia intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano. “È un contributo concreto che apprezziamo moltissimo e che speriamo sia di esempio per molti. Noi continuiamo la nostra battaglia, che vinceremo, contro questa emergenza straordinaria, dove le terapie intensive rappresentano l’unica possibilità di guarigione per i pazienti più gravi”.

Leggi anche:

