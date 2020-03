CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus ha contagiato finora oltre 106mila persone nel mondo, provocando circa 3.600 morti. Il bilancio viene aggiornato di ora in ora: qui la mappa interattiva in tempo reale. Il Paese che conta il maggior numero di casi è la Cina, seguita da Corea del Sud, Iran e Italia. L’Italia è al secondo posto per numero di decessi e vive in queste ore una fase di grande emergenza, con il Governo che ha decretato la “chiusura” dell’intera regione Lombardia e di altre 14 province del Nord. Qui tutte le ultime notizie sull’epidemia di Covid-19 in Italia. Di seguito tutti gli aggiornamenti dal mondo.

Ore 10,30 – Thailandia, auto-isolamento per chi arriva dall’Italia – Le autorità della Thailandia hanno chiesto ai viaggiatori in arrivo da Cina, Corea del Sud, Iran e Italia di auto-isolarsi per 14 giorni a fine di evitare la diffusione dell’epidemia di Coronavirus.

Ore 09,15 – Formula 1, Gp Barhein a porte chiuse – Il Gran premio di Formula 1 del Barhein, in programma dal 20 al 22 marzo, si disputerà a porte chiuse.

Ore 09,00 – Egitto, 33 positivi su una nave da crociera sul Nilo – L’Egitto ha confermato 33 nuovi casi di Coronavirus su un battello da crociera sul fiume Nilo con a bordo 171 passeggeri, tra cui 101 turisti stranieri.

Ore 07,15 – Arabia Saudita, quarantena per chi arriva dall’Italia – Le autorità sanitarie dell’Arabia Saudita hanno disposto la quarantena a domicilio per tutti i viaggiatori che nelle ultime due settimane sono stati in Italia, Corea del Sud o Egitto.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Ore 07,00 – Cina, crolla hotel usato per la quarantena: almeno 6 morti – È di almeno 6 morti il bilancio del tragico crollo di un albergo usato per la quarantena avvenuto ieri a Quanzhou, nel sud-est della Cina. Lo riferiscono i media locali. Ancora da chiarire le cause del disastro: 48 persone sono state estratte vive dalle macerie. Leggi la notizia.

Ore 02,30 – Trump: “Non sono preoccupato” – “Non sono affatto preoccupato, farò grandi comizi”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a proposito dell’emergenza Coronavirus. Durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago con il suo omologo brasiliano Bolsonaro, Trump ha assicurato che continuerà a fare comizi elettorali.

Ore 02,00 – Primo morto in America Latina – È un uomo di 64 deceduto in Argentina la prima vittima del Coronavirus in America Latina. L’uomo era tornato dall’Europa lo scorso 25 febbraio.

La mappa interattiva aggiornata in tempo reale

Potrebbero interessarti Come sono cambiate le mascherine dall’influenza spagnola al coronavirus | FOTO D’EPOCA Picchiati, sfregiati e denudati: la tragedia dei migranti al confine tra Grecia e Turchia | FOTO Coronavirus, il mistero dei tamponi in Europa: molti Paesi non forniscono i dati

Leggi anche:

1. Il testo integrale del decreto che “chiude” la Lombardia e altre 14 province / 2. Terapie intensive al collasso: “Rischio calamità sanitaria”/ 3. Coronavirus, farmacisti italiani senza mascherine ad alto rischio contagio: l’Esercito potrebbe produrle “ma il Ministero non ce l’ha mai chiesto”