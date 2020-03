Coronavirus, in Cina crolla un hotel usato per la quarantena

A Quanzhou, nel sud della Cina, è crollato un hotel che ospitava decine di persone in quarantena per il Coronavirus. Per il momento non si ha notizia di alcun morto, ma i media locali riferiscono di molte persone ancora sotto le macerie. Il crollo è avvenuto intorno alle 19 ora locale (le 12 in Italia) di oggi, sabato 7 marzo. A venir giù è stato lo Xinjia Hotel, struttura di cinque piani. Le autorità del distretto di Licheng hanno spiegato che al momento dell’incidente circa 70 persone si trovavano all’interno dell’edificio e che 23 di loro sono state recuperate vive. I soccorritori sono ancora impegnati sul posto (qui le notizie sull’emergenza Covid-19 nel mondo).

