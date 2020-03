Coronavirus, un caso positivo nella redazione de Le Iene: programma sospeso

Coronavirus nella redazione de Le Iene: programma sospeso

C’è un caso di Coronavirus a Le Iene: il programma tv di Italia 1 è stato sospeso. Dopo l’anticipazione dell’agenzia di stampa Adnkronos, la notizia è stata confermata con un comunicato ufficiale. “Nella redazione del programma di Italia1 Le Iene si è verificato un caso di positività al Coronavirus”, si legge nella nota. “Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare. Pertanto le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione”.

