Coronavirus, ultime notizie: assalto ai supermercati dopo l’annuncio di Conte

Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Tutta Italia è zona rossa per l’emergenza Coronavirus: ieri sera il premier Giuseppe Conte ha annunciato di aver firmato un nuovo decreto, che sostituisce il precedente e istituisce il divieto di ingresso e uscita dal Paese se non per motivi urgenti, oltre che forti limitazioni negli spostamenti. Secondo il bollettino della Protezione civile di ieri, il bilancio dell’epidemia è di 7.985 contagi, 463 morti e 724 guariti. Qui tutte le ultime notizie sul Covid-19 dal mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 1 – Supermercati presi d’assalto dopo l’annuncio di Conte – Nella tarda serata di ieri, subito dopo l’annuncio di Conte sull’Italia intera divenuta “zona protetta”, in molte città c’è stato un vero e proprio assalto ai supermercati. Lunghissime file si sono create davanti ai negozi di generi alimentari, nonostante le decisioni del governo non ne prevedano in alcun modo la chiusura. (Qui la notizia completa).

Ore 00,30 – L’assurda storia dell’uomo rimasto in casa con la sorella morta per 24 ore – Nelle scorse ore ha fatto il giro dei social il video di un cittadino napoletano, Luca Franzese, che parla in camera con la sorella morta nel letto in casa. Franzese è quasi in lacrime e racconta la situazione grave e difficile in cui si è ritrovato: non sapendo se fosse morta per Coronavirus, le pompe funebri si sono rifiutate di andarla a prendere, motivo per cui il corpo della donna è rimasto in casa con gli altri familiari per oltre 24 ore (Qui la storia completa).

CORONAVIRUS, il punto dopo le nuove disposizioni del premier Conte:

• Tutta l’Italia ora è zona rossa, “zona protetta”

• Divieto di ingresso e uscita se non per motivi urgenti, spostamenti fortemente limitati;

• Scuole chiuse fino al 3 aprile;

• Stop totale a qualsiasi manifestazione sportiva, incluso Campionato di Serie A;

•Possibile nomina di un nuovo commissario speciale, forse De Gennaro o Bertolaso;

• Bar e ristoranti aperti solo dalle 6 alle 18; • Chiuse palestre e piscine

Leggi anche:

1. Il testo integrale del decreto che “chiude” la Lombardia e altre 14 province / 2. Terapie intensive al collasso: “Rischio calamità sanitaria”/ 3. Coronavirus, farmacisti italiani senza mascherine ad alto rischio contagio: l’Esercito potrebbe produrle “ma il Ministero non ce l’ha mai chiesto”

4. Nuovo decreto Coronavirus, Lombardia e 14 province chiuse: 16 milioni di italiani in quarantena. Cosa è vietato fare da oggi nelle zone rosse (e nel resto d’Italia) / 5. Coronavirus, l’esperto: “L’epidemia non finirà quest’anno” / 6.Il Coronavirus “cancella” la Festa donna: tutti gli eventi annullati

Potrebbero interessarti Coronavirus, supermercati presi d'assalto dopo l'annuncio di Conte “Restate a casa”: in Salento la Polizia municipale avvisa la popolazione con l’altoparlante come in guerra “Non ti senti una m***a?”: il post di Marchisio contro chi viola le norme anti-contagio

7. Coronavirus, Giro d’Italia e Euro 2020: gli eventi sportivi a rischio stop (e quelli già cancellati) / 8. Coronavirus, il grande esodo degli incoscienti: centinaia di persone in fuga dalla Lombardia nonostante l’invito a restare a casa. Video reportage da Milano Centrale / 9. Coronavirus, i governatori del Sud Italia minacciano l’arresto per chi scappa dalle zone rosse

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO