Coronavirus, Italia “zona protetta”: cosa è vietato fare da oggi

L’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus, con l’ultimo bollettino della Protezione civile che parla di 7.985 contagi, 463 morti e 724 guariti, ha obbligato il premier Giuseppe Conte a firmare un nuovo decreto che rende “zona protetta” tutta Italia: sono in tanti, in queste ore, a chiedersi cosa è consentito e cosa è vietato fare. “I numeri – ha detto ieri sera il presidente del Consiglio -ci dicono che c’è una crescita importante dei contagi e delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate, ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Su tutto il territorio andranno evitati gli spostamenti e saranno vietati gli assembramenti“.

Ma cosa significa esattamente? Leggendo il dpcm, pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore da oggi al 3 aprile 2020, si possono leggere tutte le norme applicabili in tutta Italia. Vediamole insieme.

Coronavirus, cosa è vietato fare in Italia da oggi

Queste le regole previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo e valide fino al 3 aprile 2020:

È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive, eccetto quelli internazionali che potranno svolgersi a porte chiuse

Lo sport all’aperto è ammesso purché si rispetti la distanza di un metro tra le persone

Va evitato lo spostamento di persone fisiche (non delle merci) se non per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute”. È consentito il ritorno a casa

Chi ha più di 37,5 gradi di febbre è “fortemente raccomandato” a rimanere a casa

Chi è in quarantena deve rimanere a casa

Agevolare le ferie e i permessi per i dipendenti

Sono chiusi gli impianti sciistici

Sono sospesi gli eventi, compresi quelli culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici

Sono sospese le attività in asili, scuole, università

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali

Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18, ma va mantenuto un metro di distanza tra le persone

Le altre attività commerciali sono consentite purché si rispetti la distanza di un metro

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita (ad esempio centri commerciali e mercati)

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri termali, centri sociali e ricreativi

Sono sospesi gli esami alla Motorizzazione Civile

Coronavirus, quali sono gli spostamenti consentiti con l’autocertificazione

Il premier Conte ha invitato tutti i cittadini a “restare a casa” il più possibile, ma ha anche spiegato che gli spostamenti saranno consentiti per “comprovati motivi di salute o di lavoro”. Cosa significa? Significa che per spostarsi da una città all’altra, o da una regione all’altra, sarà necessario dichiarare di avere dei motivi di necessità e urgenza. Dunque, gli spostamenti in entrata e in uscita sono consentiti solo per motivi di lavoro, motivi di salute comprovati da un certificato medico e per stato di necessità (comprare farmaci, fare la spesa). Gli agenti di polizia impegnati nei controlli sulle strade dovranno raccogliere le autocertificazioni di coloro che si stanno spostando. È disponibile infatti un modulo (qui la versione da scaricare e stampare) nel quale ogni cittadino dichiara il motivo dei suoi spostamenti. I moduli possono essere forniti anche dalla polizia stessa durante i controlli.

Lo stop agli spostamenti non coinvolge anche le merci, che continueranno a circolare liberamente per la penisola consentendo dunque anche il rifornimento dei beni di prima necessità. Non è necessario dunque organizzare veri e propri “assalti” ai supermercati, che continueranno a essere riforniti. Anche i corrieri continueranno a viaggiare, mentre gli uffici pubblici rimarranno aperti. Nessuna restrizione per i quasi 70mila frontalieri che si recano ogni giorno in Svizzera: dovranno solo indicare l’azienda per cui lavorano.

Coronavirus, italia zona protetta: si può fare attività fisica all’aperto?

Le manifestazioni sportive di ogni ordine e grado sono state sospese vista l’emergenza Coronavirus. Palestre, piscine e altri luoghi deputati all’attività fisica sono chiusi. Tuttavia rimane consentito praticare sport negli spazi aperti: ok a corsette all’aperto, ma è importante rispettare la distanza di sicurezza di un metro se si è in gruppo. È fortemente consigliata, dunque, l’attività in solitaria.

E in pronto soccorso? Non sarà più possibile accompagnare qualcuno. Chi porta un parente o un amico in ospedale deve rimanere fuori, a meno che i medici non gli diano il permesso.

