Coronavirus, ecco il modulo di autocertificazione per gli spostamenti nelle zone di quarantena

Coronavirus Italia, il modulo di autocertificazione per gli spostamenti nelle zone di quarantena

A causa dell’emergenza Coronavirus in Italia, che ha costretto il governo a “chiudere” la Lombardia e rendere zona rossa 14 province del Nord, il governo ha previsto il monitoraggio delle aree di quarantena, reso esecutivo poi dalla direttiva del Viminale: lo spostamento dei cittadini da quelle zone è previsto solo per motivi di necessità lavorativa o di salute e sempre previa la compilazione di un modulo di autocertificazione. Le merci, invece, possono circolare liberamente.

Per entrare e uscire da Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini in Emilia Romagna, Pesaro e Urbino nelle Marche, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli in Piemonte, Padova, Treviso e Venezia in Veneto, oltre che dalla Lombardia, i cittadini devono dichiarare dunque il motivo che giustifica i loro spostamenti. Resta comunque il divieto assoluto a spostarsi, senza eccezioni, per le persone sottoposte a quarantena o positive al coronavirus.

Ai controlli degli agenti sulle strade, quindi, ciascun cittadino che vuole circolare da una zona all’altra deve consegnare il modulo – messo a disposizione dal dipartimento di Pubblica sicurezza – di autocertificazione debitamente compilato. La violazione delle norme previste sulla limitazione degli spostamenti a causa del Coronavirus prevedono pene fino ai 206 euro di ammenda e l’arresto fino a tre mesi. Ecco il modulo in questione:

A questo link, la versione in formato pdf del modulo.

