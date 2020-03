Coronavirus, Ryanair e British Airways cancellano i voli da e per l’Italia

Coronavirus, Ryanair e British Airways: cancellati i voli da e per l’Italia

Voli cancellati da e per l’Italia da parte di Ryanair e British Airways a causa dell’emergenza Coronavirus: è quanto stabilito dalle due compagnie in seguito alla decisione del governo di allargare la zona rossa a tutto il territorio nazionale per fronteggiare l’epidemia di Covid-19. La British Airways ha annunciato la sospensione dei voli a partire da oggi, martedì 10 marzo, fino a data da destinarsi. La compagnia britannica lo ha comunicato attraverso un comunicato che è stato riportato dall’agenzia di stampa Reuters.

Il Coronavirus ferma la movida, a Milano silenzio spettrale

La Ryanair, invece, che in un primo momento si era limitata a sospendere solamente alcune tratte, tra cui quella di Bergamo e Milano, ha deciso di cancellare tutti i voli da e per l’Italia a partire da sabato 14 marzo dando, così, la possibilità a tutti i passeggeri che devono tornare a casa di utilizzare i voli operativi della compagnia irlandese fino alla serata di venerdì 13 marzo. La sospensione dei voli, a quanto si apprende, sarà operativa fino al 9 aprile. “Ryanair si scusa sinceramente con tutti i clienti per queste interruzioni del programma causate dalle restrizioni del governo nazionale e dall’ultima decisione del governo italiano di bloccare l’intero Paese per combattere il Covid-19” ha dichiarato il portavoce della compagnia aerea.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Al momento, invece, Easyjet ha annunciato di aver cancellato la maggior parte dei voli da e per Milano, Venezia e Verona. Tuttavia diversi voli nel resto della Penisola restano al momento confermati, salvo ripensamenti da parte della compagnia low cost britannica alla luce dell’ultimo decreto promulgato dal governo che estende la zona rossa a tutta la Penisola.

Leggi anche:

1. Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia / 2. Coronavirus, come chiedere il rimborso del biglietto Alitalia, Trenitalia, Italo e RyanAir

Potrebbero interessarti Coronavirus, passeggera aggredisce a “colpi di tosse” assistente di volo perché infastidita dal ritardo Chi era Nelio Pavesi, il consigliere comunale di Piacenza ucciso dal Covid-19 Coronavirus, come chiedere il rimborso del biglietto Alitalia, Trenitalia, Italo e RyanAir