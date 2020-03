Coronavirus, è morto a Piacenza il consigliere comunale della Lega Nelio Pavesi

È morto a Piacenza il consigliere comunale della Lega Nelio Pavesi. Il 68enne era ricoverato da alcuni giorni dopo essere stato contagiato dal Coronavirus e, come riportano i quotidiani locali, il decesso è stato causato da “alcune complicanze” dovute alla malattia. Positivi al test erano risultati nei giorni scorsi anche la sindaca Patrizia Barbieri e l’assessore Jonathan Papamarenghi. (Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia).

Pavesi, diplomato al conservatorio, ha insegnato educazione musicale alle scuole medie per 37 anni. Noto volto della politica locale, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale dal 1998 al 2002 e poi di nuovo nel 2017. Secondo il quotidiano piacentino Libertà, Pavesi era stato amico personale del tenero piacentino Flaviano Labò che era solito accompagnare al pianoforte.

Tra i primi a ricordarlo la sindaca Patrizia Barbieri: “Ciao Nelio”, ha scritto sul suo profilo Facebook, “con grande dolore oggi ho appreso della tua scomparsa. Pubblicamente ti voglio salutare e ringraziare per tutto l’impegno che in questi anni hai sempre messo nello svolgere il tuo ruolo di Consigliere comunale. Mi mancherai”. Il consigliere regionale del Carroccio Matteo Rancan ha invece diffuso una nota: “Oggi è un giorno triste per il mondo della musica, per la Lega e per Piacenza”, si legge.

