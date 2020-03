CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La Cina ha registrato altri 17 decessi collegati al coronavirus, portando il conto dei morti nel mondo oltre quota 4.000, a 4.012, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Il contagio, partito dalla Cina, ha ormai toccato oltre 100 Paesi, causando più di 110mila casi di infezione. Ma mentre in Cina e Corea del Sud i contagi continuano a diminuire, nel resto del mondo, la mappa “rossa” del coronavirus si amplia. Tra i nuovi casi, 17 riguardano la città di Wuhan, epicentro dell’epidemia mentre gli altri due contagiati sono una persone che ha viaggiato nel Regno Unito e l’altra in Spagna. I casi “importati” in Cina fino a questo momento risultano 69. Il totale dei contagi nello Stato del Dragone è salito a 80.754. I bilancio dei decessi e’ pari a 3.136, con 17 persone morte nelle ultime 24 ore. Qui è possibile vedere la mappa interattiva dei contagi in tempo reale. Di seguito tutti gli aggiornamenti dal mondo.

Ore 7,30 – Il presidente cinese, Xi Jinping, visita Wuhan – Come prima tappa del suo tour nella città focolaio dell’epidemia da nuovo coronavirus, l’ospedale Huoshenshan, quello che fu costruito in appena 10 giorni, con uno sforzo collettivo che lasciò di stucco il mondo. Mascherina sul volto, sguardo sorridente, Xi si è intrattenuto con gli operatori sanitari, i militari e i pazienti. La visita di Xi è il segno dell’ottimismo della leadership cinese di aver ormai vinto la battaglia sul micidiale nuovo coronavirus.

Cipro, due contagi: ora tutta l’Ue colpita dal virus – Con due casi confermati a Cipro, ora sono tutti i paesi dell’Unione europea a essere interessati dal coronavirus. Casi confermati in Usa superano i 500. Senatore Cruz in quarantena

Usa, i contagi superano i 500 – In oltre 30 Stati, compreso District of Columbia, il distretto di Washington. In autoisolamento i repubblicani Ted Cruz (Texas) e Paul A. Gosar (Arizona) perché a febbraio hanno partecipato alla Conservative Political Action Conference, dove un partecipante è risultato positivo ai test. All’evento organizzato dal partito repubblicano erano presenti anche il presidente Usa, Donald Trump, e il vice, Mike Pompeo. I morti sono almeno 21, ma alcuni dirigenti della Casa Bianca credono che il numero raddoppierà nelle prossime 48 ore. Lo scrive il Washington Post. Oltre 20 i casi positivi a bordo della nave da crociera Grand Princess, i cui 3500 passeggeri saranno messi in quarantena in California, Texas e Georgia.

Corea del Sud, casi in calo: 131 – La diffusione del coronavirus frena ancora in Corea del Sud: i nuovi casi registrati ieri sono stati 131, al passo più lento delle ultime due settimane, dopo i 248 di domenica, i 367 di sabato, i 438 di venerdì e i 518 di giovedì. Il totale delle infezioni, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention, è salito a 7.513. I decessi sono aumentati di 3 unità, a 54. Mentre i nuovi guariti sono 81 per totali 247. Il 63 per cento dei contagi accertati fa capo agli adepti della Chiesa di Gesù Shincheonji che ha sede a Daegu.

Giappone, il governo approva legge su emergenza coronavirus – Il governo giapponese ha approvato una legge che consentirà al primo ministro Shinzo Abe di dichiarare lo stato di emergenza a causa della diffusione del coronavirus se dovesse rendersi necessario. Il decreto – ratificato dall’esecutivo nel corso di una riunione ministeriale, ha lo scopo di rivedere l’attuale legislazione che risale al 2012 sulla gestione degli allarmi sanitari e il trattamento dei nuovi tipi di influenza e delle malattie infettive. Nel caso di una rapida diffusione del virus con un diretto impatto sulle vite dei cittadini e sull’economia, il premier potrà dichiarare lo stato di emergenza in aree specifiche del Paese.

Coronavirus ultime notizie: Mongolia, cittadino francese il primo caso – La Mongolia ha bloccato per sei giorni ingressi e uscite dalla sue città dopo il primo caso di coronavirus nel Paese: è un cittadino francese che lavora in una consociata locale del colosso nucleare Orano, specializzato nell’estrazione dell’uranio. L’uomo, arrivato via Mosca, non avrebbe rispettato la quarantena obbligatoria di 14 giorni, ha detto il ministero della Salute mongolo. “La capitale Ulaanbaatar e tutti i centri delle province sono in quarantena fino al 16 marzo per frenare l’epidemia”, ha spiegato il governo.

Il Marocco sospende i viaggi da e per Italia – Il primo ministro del Marocco, Saad Eddine El Othmani, ha annunciato via Twitter la sospensione di tutti i viaggi da e per l’Italia “per la diffusione del coronavirus”.

Albania, aumentano i contagiati – Nel giro di 24 ore sono stati registrati nuovi 4 casi di coronavirus in Albania, dopo i primi due confermati ieri: un giovane rientrato da Firenze, il quale ha contagiato poi anche il padre. Dei nuovi casi, tre sono famigliari dei primi due accertati e sono gia’ in autoisolamento. Il quarto caso, invece e’ un albanese di 31 anni che 6 giorni fa e’ stato solo per un giorno a Milano e poi rientrato. L’uomo e’ stato subito ricoverato nell’ospedale delle malattie infettive di Tirana, che da oggi funziona come luogo di quarantena.

Panama, primo caso di Coronavirus – Si registra un primo caso di coronavirus a Panama: una donna di 40 anni in arrivo dalla Spagna.

