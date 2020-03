Coronavirus Iran, ospedali al collasso: “La gente muore in strada” | VIDEO

Si aggrava di ora in ora la situazione in Iran a causa del Coronavirus: gli ospedali, infatti, sono al collasso e le persone malate, così come mostrano i video diffusi sui social network, vengono abbandonate per strada perché nei presidi sanitari non c’è più posto. L’Iran è attualmente al quarto posto per numero di contagiati con 7.161 persone infette dal Covid-19, ma al terzo per numero di decessi, che al momento risultano essere 237.

Tuttavia, sono in molti a ritenere che il numero dei contagiati sia ben superiore al bilancio ufficiale e che le cifre siano in qualche modo nascoste dal regine iraniano. Di certo c’è che la situazione sanitaria del Paese è ormai al collasso, come mostrano anche le diverse immagini provenienti dall’Iran. Nel video disponibile in testa all’articolo, ad esempio, diffuso dalla giornalista iraniana Masih Alinejad sul suo profilo Twitter, si vede un uomo che collassa a terra davanti un ospedale, il cui cancello è chiuso perché ormai privo di posti disponibili. L’uomo, che non è detto sia affetto da Coronavirus, viene comunque lasciato a terra, senza essere soccorso da nessuno.

اینجابیمارستان امینی لنگرود است و ۱۲۲ بیمار در فضایی تنگ و نمور؛ با کمترین امکانات در آن بستری اند.اینجا قلب فاجعه در شهر ماتم زده من است.جایی برای بستری کردن مریض ها حتی‌ این فضا باقی نمانده است.کادر پزشکی و بیمارها در حال قربانی شدن هستند و این عکس ها‌فقط جگر آدم را کباب کند. pic.twitter.com/y4OjcTTZui — Yasin Namakchian (@yasinnamakchian) March 8, 2020

A lanciare un grido di allarme sulla situazione sanitaria in Iran, inoltre, è un funzionario della Nhcf, la National Headquarters to Contain and Fight Coronavirus, l’organo predisposto dal governo iraniano per combattere l’epidemia di Covid-19, il quale, in forma anonima, ha dichiarato al giornale Iran Wire che il Coronavirus potrebbe contagiare e uccidere ben 700mila persone entro maggio se non dovessero essere attuate misure di contenimento. Il funzionario, inoltre, rivela che la Nhcf avrebbe chiesto ai leader iraniani di applicare la legge marziale nelle aree maggiormente colpite dal Covid-19, ma che la richiesta sarebbe stata respinta.

