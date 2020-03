Coronavirus, positiva la moglie del premier canadese Trudeau

Coronavirus, in Canada positiva la moglie del premier Trudeau

Il Coronavirus comincia a fare seriamente paura anche nel resto del mondo. È risultata positiva, infatti, la moglie del premier canadese Justin Trudeau, il quale nelle scorse ore aveva annunciato il suo auto isolamento dopo che Sophie, la moglie, aveva mostrato sintomi di influenza. Le autorità americane fanno sapere che Trudeau al momento non è stato sottoposto al test perché non mostra i sintomi classici legati al Covid-19, ma comunque resta in auto isolamento.

LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

