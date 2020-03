Coronavirus, contagiati possono trasmetterlo fino a 37 giorni. Quanto durano febbre e tosse

Per quanto tempo un contagiato da Coronavirus può trasmettere il Covid – 19 al prossimo? Tra gli 8 e i 37 giorni, con una media di circa 20 giorni: questo il risultato di una studio pubblicato su Lancet e che ha preso in esame 191 pazienti ricoverati al Jinyintan Hospital and Wuhan Pulmonary Hospital di Wuhan. Di questi, 137 sono stati dimessi, mentre 54 sono deceduti nella struttura. Lo studio, oltre a osservare le tempistiche di trasmissione, ha inoltre intercettato i principali fattori di rischio che possono portare un paziente alla morte a seguito del contagio da Coronavirus: sepsi, problemi legati alla coagulazione del sangue e a patologie pregresse.

In generale, lo studio contiene anche una descrizione dettagliata dell’evoluzione della malattia, la quale è stata realizzata dai ricercatori tramite un’analisi e un confronto tra le cartelle cliniche dei pazienti, i dati di trattamento e i risultati di laboratorio. Sono 12 giorni la durata media della febbre, mentre dopo 13 giorni si osservano miglioramenti della tosse e della mancanza di respiro. Questa, comunque, non passava nei pazienti che, alla fine, sono deceduti. Tra questi l’età media era di 56 anni, con il 62 per cento rappresentato da uomini. Il 48 per cento dei decessi è avvenuto in pazienti che soffrivano di pressione alta, diabete o altre patologie pregresse: questi presentavano inoltre molto spesso livelli ematici elevati della proteina d-dimero, la quale porta il sangue a coagularsi e formare dei trombi nei vasi sanguigni e ad alzare i livelli di Interleuchina 6. 22 giorni è invece il tempo medio di durata della malattia fino alla dismissione, mentre 18.5 giorni è quello medio che ha portato i pazienti alla morte.

