CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua l’isolamento quasi totale dell’Italia per fronteggiare un’emergenza Coronavirus che fa sempre più paura: secondo il bollettino della Protezione civile di ieri sera, nel nostro Paese ci sono 12.839 persone attualmente positive, a fronte di 1.258 guariti e 1.016 deceduti. La novità di ieri è la chiusura totale dell’aeroporto di Linate, a Milano, mentre a Fiumicino rimane attivo solo il terminal 3. Qui tutte le ultime notizie sulla pandemia di Covid-19 dal mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 09,00 – Galli: “Numero reale di contagiati più alto” – Il direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale “Sacco” di Milano, Massimo Galli, fa il punto sull’emergenza coronavirus a “Circo Massimo” su Radio Capital: “La notte è ancora abbastanza fonda purtroppo, i casi ufficiali sono il prodotto della circolazione del virus delle scorse settimane, sono prevalentemente sintomatici, ma non abbiamo avuto una sufficiente inchiesta epidemiologica sugli asintomatici. Quindi il numero reale di contagiati è più alto di quello ufficiale”. Sulle accuse di fare pochi tamponi, Galli ha dichiarato che “si sta facendo già uno sforzo immane per far funzionare gli ospedali ma manca molto un intervento territoriale reale. In Veneto c’è stato, nella zona di Vo’, sono stati fatti tantissimi tamponi e si sono visti stati risultati. La scelta di non farne altrettanti in altre zone per me è discutibile, anche se probabilmente è dovuta alla disponibilità negli spazi di laboratorio nel fare tutti questi tamponi”.

Coronavirus Italia ultime notizie ore 08,30 – Gallera: “Crescita contagi costante e non esponenziale” – “La crescita del contagio è costante, non è esponenziale: questo è un elemento che stiamo vedendo da due giorni”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ad Agorà. Un dato che sembra essere una notizia rassicurante: “A Codogno, nella zona rossa – ha aggiunto Gallera – è quasi pari a zero”. Poi, un appello al popolo riguardo al weekend in arrivo: “Anche se c’è il sole e le temperature miti, non usciamo sabato e domenica. Sabato scorso la situazione era agghiacciante, con tutte le persone riversate nei pub e per strada. Se riusciamo a resistere 8 giorni arriviamo ad una svolta”.

Ore 08,00 – Il piano del ministero: aperto un solo aeroporto a Regione – Il ministero dei Trasporti è al lavoro su un decreto che, secondo le indiscrezioni, limiterà a uno solo il numero di aeroporti aperti per ogni regione italiana. Un modo, questo, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e ridurre il rischio di contagio senza annullare totalmente il servizio. Questo l’elenco degli aeroporti che resterebbero aperti: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera. (Qui la notizia completa).

Ore 07,30 – Il medico di Bergamo guarito dal Coronavirus: “Vi racconto la malattia” – In un’intervista a Repubblica Angelo Vavassori, medico rianimatore dell’ospedale di Bergamo, ha raccontato la sua esperienza con il Covid-19. Dal 22 febbraio ha iniziato a curare pazienti positivi, una settimana dopo ha avuto febbre alta e difficoltà respiratorie. In pochi giorni la situazione è precipitata: ricoverato, è stato intubato ed è stato per qualche giorno in stato di incoscienza. Poi il ritorno alla vita. “A chi sta lottando dico di non farsi paralizzare dalla paura. Bisogna restare tranquilli e affidarsi ai medici”. (Qui la notizia completa)

Ore 07,00 – La bozza del nuovo decreto: stop accertamenti Fisco, partite IVA non pagano – Nelle prossime ore il governo dovrebbe ultimare un nuovo decreto, che stavolta riguarda questioni fiscali. Secondo quanto filtra, il decreto prevede un aumento a 5 miliardi per la cassa integrazione, il blocco dei contributi di maggio e l’attivazione delle casse autonome per le partite Iva. Inoltre, potrebbero essere previsti congedi parentali fino a 15 giorni. L’Unione europea, nel frattempo, acconsente a sospendere gli effetti del Patto di stabilità e di conseguenza il limite del 3% del rapporto deficit/Pil, che potrà essere sforato per affrontare l’emergenza senza temere sanzioni.

Ore 06,00 – Mattarella: “Da Europa venga solidarietà, non ostacoli” – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una nota del Quirinale invita l’Europa a mostrare solidarietà verso l’Italia durante l’emergenza Coronavirus, e a non mettere in atto “mosse che possono ostacolarne l’azione”. (Qui le dichiarazioni complete di Mattarella).

Coronavirus Italia ultime notizie ore 02,30 – Il ministro Di Maio: “Vinceremo questa sfida” – “Sono sicuro che torneremo a sorridere. Perché questo è non un Paese in cui vince l’egoismo. L’Italia è un Paese che ha sempre aiutato il prossimo, che ha sempre aiutato altri popoli e riceverà la solidarietà da altri popoli”: lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta Facebook. “Vinceremo questa sfida – ha continuato – e metteremo a disposizione di tutto il mondo le informazioni che abbiamo ottenuto in questa drammatica esperienza. Non saremo egoisti”.

Ore 01,00 – Primo morto in Umbria: è un uomo di 66 anni – Primo decesso in Umbria per Coronavirus. Si tratta di un uomo di 66 anni dell’Altotevere, che era stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Perugia meno di due giorni fa. Le sue condizioni erano sembrate fin da subito molto gravi, già durante il ricovero all’ospedale di Città di Castello. Il decesso, comunica il Santa Maria della Misericordia, è avvenuto intorno alle 19 di ieri sera.

Ore 00,00 – Conte: “Bce deve agevolare, non ostacolare” – Continuano a generare polemiche le parole di ieri della presidente della Bce, Christine Lagarde, che hanno fatto schizzare alle stelle lo spread italiano. Sul tema è intervenuto anche il premier Conte: “L’Europa richiede ai Paesi membri misure decise al fine di contrastare efficacemente l’emergenza sanitaria. In particolare – ha dichiarato – il compito della Banca Centrale deve essere quello non di ostacolare, ma di agevolare tali interventi, creando condizioni finanziarie ad essi favorevoli. Ci aspettiamo politiche e comportamenti dalla Banca Centrale e da tutte le istituzioni europee all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte”.

• Tutta l’Italia ora è zona rossa, “zona protetta”

• Divieto di ingresso e uscita se non per motivi urgenti, spostamenti fortemente limitati;

• Scuole chiuse fino al 3 aprile;

• Stop totale a qualsiasi manifestazione sportiva, incluso Campionato di Serie A;

• Nomina di un nuovo commissario speciale: Domenico Arcuri

• Chiusura totale delle attività commerciali, tranne i servizi essenziali: supermercati, farmacie, tabacchi, benzinai, edicole, artigiani, ecc.

