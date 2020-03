Coronavirus, Von der Leyen risponde a Mattarella: “Aiuteremo Italia con ogni mezzo”

La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, risponde alla richiesta del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ieri in una nota ha chiesto alla Ue di aiutare l’Italia ad affrontare l’emergenza Coronavirus.

“Siamo assolutamente pronti ad aiutare l’Italia con qualunque cosa sia necessaria, il paese è stato terribilmente colpito dal Coronavirus e ha bisogno di aiuto subito. Daremo sostegno all’Italia in tutti i modi”, ha dichiarato von der Leyen.

La Commissione europea “valuterà possibili richieste per concessioni nell’ambito della clausola sugli eventi eccezionali, usando il massimo della flessibilità” prevista dalle regole europee, fanno sapere i commissari Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni nella lettera di risposta alla richiesta di ulteriore scostamento di bilancio inviata dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

La vicepresidente della Commissione responsabile per la Concorrenza, Margrethe Vesger, ha dichiarato che sugli aiuti di Stato “siamo pronti a rispondere come nel 2008 ai tempi della crisi finanziaria. A quel tempo la Commissione adottò un quadro temporaneo guidando gli Stati membri su come usare gli aiuti di Stato per aiutare a stabilizzare l’economia europea, proteggendo al contempo il mercato unico”. Vestager ha illustrato diverse misure possibili a favore dei cittadini, dei sistemi sanitari, delle imprese e delle banche. Un trattamento particolare verrà riservato all’Italia.

Intanto, il Covid-19 inizia a provocare misure anti-contagio anche in altri paesi Ue. Dopo la Francia, anche la Germania e il Belgio hanno disposto la chiusura delle scuole, mentre la Premier League inglese è stata sospesa.

