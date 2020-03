Coronavirus, il presidente Mattarella: “Da Europa venga solidarietà non ostacoli”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una nota del Quirinale invita l’Europa a mostrare solidarietà verso l’Italia durante l’emergenza Coronavirus, e a non mettere in atto “mosse che possono ostacolarne l’azione”.

“L’Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del Coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea”, si legge nella nota del capo dello Stato. “Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione”.

Leggi anche:

1. Tutto chiuso, l’Italia si ferma: stringiamo i denti ora per tornare presto alla normalità (di L. Telese) 2. Coronavirus Italia, quali negozi rimangono aperti: cosa prevede il decreto

3. Coronavirus, Carlo Cottarelli a TPI: “Oggi non è il momento di risparmiare” 4. Chi è Domenico Arcuri, il commissario delegato per l’emergenza Coronavirus nominato da Conte

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Coronavirus: Berlusconi in fuga dall'Italia, si rifugia a Nizza Lo stile Conte: pacato e rassicurante, dà prospettiva a Italia malconcia (di R. Bertoni) Chi è Domenico Arcuri, il nuovo commissario per l'emergenza Coronavirus