Coronavirus Italia, quali negozi rimangono aperti: cosa prevede il decreto

Nella serata di mercoledì 11 marzo 2020 il premier Giuseppe Conte ha tenuto una nuova conferenza stampa per parlare di nuove – e ancora più stringenti – misure per contrastare l’emergenza Coronavirus. Il nuovo Dpcm ha disposto la chiusura delle attività commerciali dopo che già lunedì 9 marzo un primo decreto del premier aveva reso tutta l’Italia zona “rossa” o “protetta” e previsto importanti limitazioni per quanto riguarda lo spostamento delle persone.

Tutti i cittadini, infatti, sono invitati a rimanere più tempo possibile in casa e a uscire solo in caso di necessità, come per motivi di salute o per gli approvvigionamenti alimentari. Ma, a seguito dell’emanazione del nuovo decreto del presidente del Consiglio, quali sono le attività che rimangono aperte al pubblico? Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Negozi aperti oggi: di quali attività non è prevista la chiusura

Il nuovo Dpcm firmato la sera di mercoledì 11 marzo da Giuseppe Conte contiene, nel dettaglio, l’elenco degli esercizi commerciali che resteranno aperti. Eccolo qui di seguito:

ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati, commercio al dettaglio prodotti surgelati

commercio al dettaglio per computer, tlc, elettronica, elettrodomestici

commercio al dettaglio per alimentari, bevande

tabacchi

benzinai

commercio al dettaglio per apparecchiature informatiche

commercio al dettaglio per ferramenta, vernici, materiale elettrico e idraulico

commercio al dettaglio prodotti igienico-sanitari

commercio al dettaglio per l’illuminazione

edicole

farmacie, parafarmacie, commercio al dettaglio articoli medicali e ortopedici

profumerie

negozi per animali

ottici

fotografi

commercio al dettaglio per combustibile per uso domestico e riscaldamento

commercio al dettaglio di saponi, detersivi e affini

commercio al dettaglio su internet, tv, via radio e telefono

distributori automatici

lavanderie

tintorie

pompe funebri

banche

uffici postali

servizi finanziari

I negozi per animali rimangono aperti? E i tabaccai?

In moltissimi, in queste ultime ore, si sono domandati se i negozi che vendono cibo per animali sarebbero rimasti aperti, come anche i tabaccai. La risposta, come si evince anche dall’elenco appena riportato, è sì: i negozi di animali rimangono aperti, come anche le tabaccherie.

