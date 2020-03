CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Arriva a superare quota 118mila il numero di casi di Covid-19 nel mondo, con oltre 4.200 morti. A renderlo noto è l’aggiornamento odierno del Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc). Qui è possibile vedere la mappa interattiva dei contagi in tempo reale. Qui, invece, trovate le ultime notizie sul Coronavirus in Italia. Di seguito, invece, gli ultimi aggiornamenti dal mondo sul Covid-19:

Ore 09,05 – La Cina: “Picco della trasmissione superato” – La Cina ha fatto sapere che considera superato il picco di trasmissione dei contagi da nuovo Coronavirus. Lo ha detto un responsabile delle autorità sanitarie all’agenzia ufficiale Xinhua.

Ore 08,35 – Primo morto in Grecia – La Grecia ha registrato il primo decesso di un cittadino affetto da Coivd-19. Si tratta di un uomo di 66 anni, con patologie pregresse, ricoverato il 2 marzo in un ospedale di Patrasso, dove è stato intubato quattro giorni dopo. L’uomo, alla fine di febbraio, era tornato da un pellegrinaggio in Israele ed Egitto. A ieri, il bollettino ufficiale in Grecia parlava di 99 casi di contagio confermati. Intanto, le autorità greche hanno posto in quarantena precauzionale un traghetto, dove un membro dell’equipaggio non si è sentito bene ed è stato fatto sbarcare per ulteriori controlli.

Ore 08,20 – New York, annulla la parata di San Patrizio: è la prima volta in 250 anni – Dopo Chicago e Boston, anche New York ha cancellato la St. Patrick’s Day Parade, la più grande celebrazione del genere al mondo. E’ la prima volta in più di 250 anni che l’evento non si svolgerà come previsto. La festa del santo patrono di Irlanda, San Patrizio, si celebra ogni anno il 17 Marzo ed è la festa più importante dell’anno nella Repubblica d’Irlanda che però lunedì aveva annullato tutte le sfilate a livello nazionale. Quella di New York è una delle più importanti e attira ogni anno fino a 250mila persone.

Ore 8,00 – Usa – Il presidente Donald Trump ha annunciato la sospensione dei voli dall’Europa per 30 giorni a cominciare da venerdì alle 24, come misura per contrastare il diffondersi del Coronavirus. Dal bando è escluso il Regno Unito (qui la notizia completa).

Ore 7,30 – La Nba si ferma – Il Coronavirus ferma la Nba. La notizia è arrivata nella notte italiana, intorno alle ore 2,30. La partita Oklahoma City-Utah è stata ufficialmente rinviata da poco quando vengono confermate le voci che si rincorrono già da qualche ora: il giocatore degli Utah Jazz, Rudy Gobert è positivo al Covid-19. Poco dopo ecco il comunicato della Nba che ferma la stagione 2019-20.

Ore 07,00 – Tre turisti italiani positivi a Cuba – Nella giornata di ieri tre turisti italiani, di cui non sono state rese note le generalità, sono stati ricoverati in un ospedale di L’Avana dopo essere stati trovati positivi al Coronavirus. Le loro condizioni di salute non destano particolare preoccupazione, secondo quanto si apprende. I tre soggiornavano con un quarto italiano in un ostello della città di Trinidad: erano arrivati a Cuba lo scorso 9 marzo.

Di seguito tutti gli aggiornamenti dal mondo, Stato per Stato:

Cina – Sono 3.158 i morti in Cina a causa della Covid-19 e nel gigante asiatico si registrano ormai 80.778 contagi. Gli ultimi dati diffusi dalle autorità sanitarie cinesi e relativi alla giornata di ieri parlano di 24 nuovi casi confermati e 22 morti, tutti nella provincia di Hubei, dove si trova la città di Wuhan, epicentro dell’epidemia. Lunedì in Cina si erano registrati 19 nuovi casi e 17 morti.

Corea del Sud – Tornano a crescere i casi di Coronavirus in Corea del Sud. I nuovi dati confermati dai Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) e relativi alla giornata di ieri parlano di 242 nuovi casi confermati per un totale di 7.755. Lunedì la Covid-19 era stata diagnosticata a 131 persone. Nel Paese il Coronavirus ha fatto 60 morti, per lo più anziani con patologie pregresse. Le aree più colpite restano quelle di Daegu e del Gyeongsang Settentrionale. Ma ora a preoccupare è Seul, dove – riporta la Yonhap citando il sindaco della città – 93 casi di coronavirus sono collegati a un call center nella zona sudoccidentale della metropoli.

Usa – Sono ormai almeno mille i casi di Coronavirus negli Stati Uniti, dove 31 persone sono morte a causa della Covid-19. È quanto emerge da un bilancio della Cnn, mentre i dati della Johns Hopkins University parlano di 1.025 casi confermati. Lo stato di Washington resta il più colpito, con 273 persone contagiate e 24 decessi, secondo i dati della Cnn. La California e lo stato di New York registrano rispettivamente più di 100 casi.

Africa – Sono fino a ora contenuti a 99 i casi di Coronavirus registrati in Africa dove si continua a temere che l’epidemia possa essere virulenta data la fragilità del sistema sanitario di molti paesi e l’intensità dei contatti con la Cina, focolaio primario del contagio. Il Sudafrica oggi ha confermato altri sei casi di Covid-19. Si tratta di persone tornate di recente dall’Europa. I paesi che in Africa hanno denunciato contagi sono Algeria, Camerun, Egitto, Marocco, Nigeria, Senegal, Togo, Tunisia, Burkina Faso e Repubblica democratica del Congo. In Egitto, il paese più colpito insieme all’Algeria, è stato registrato un decesso.

Germania – Terza vittima per il Coronavirus in Germania. Lo ha reso noto un portavoce di Heinsberg, nel land del Nord Reno Westfalia, lo stesso dove si sono registrate le altre due vittime.

Regno Unito – Le autorità sanitarie britanniche hanno diffuso l’ultimo bollettino sul contagio da Coronavirus nel Regno Unito. Alle 9 di questa mattina risultavano 456 casi confermati, 83 in più rispetto a ieri. Si tratta dell’incremento maggiore in un singolo giorno da quando è stato rilevato il primo caso a gennaio. Sei i decessi nel Regno Unito, mentre altri due britannici sono morti all’estero: un passeggero della Diamond Princess deceduto il mese scorso e una donna di 53 anni morta a Bali. Il Servizio sanitario ha inoltre annunciato che intende aumentare fino a 10mila il numero dei test effettuati in un giorno, rispetto agli attuali 1.500.

Spagna – In Spagna, secondo l’odierno bollettino del ministero della Salute, sono stati registrati 2.236 casi di contagio da Coronavirus, con 138 pazienti guariti e 54 decessi. Circa la metà delle persone contagiate si trova nella regione di Madrid. La Spagna è il secondo Paese più colpito in Europa dopo l’Italia

Belgio – Sono saliti a tre i decessi per il Coronavirus in Begio, dove le persone contagiate sono ormai 314. Dopo la novantenne con patologie croniche deceduta ieri, oggi sono morti un 73enne e un 86enne. Quest’ultimo è deceduto nella casa di riposo dove viveva e nella quale era stato posto in isolamento dopo che il test per il Coronavirus era risultato positivo. Lo riferiscono i media belgi.

Svezia – La Svezia è il primo paese scandinavo a registrare un morte per l’infezione da Coronavirus. Il decesso è stato reso noto dalle autorità della regione di Stoccolma. Si tratta di una persona anziana, che era ricoverata in terapia intensiva e soffriva di altre malattie, è stato riferito senza divulgare ulteriori dettagli.

Bulgaria – Un primo decesso per Coronavirus è stato registrato in Bulgaria. Il governo di Sofia ha reso noto che si trattava di una donna di 66 anni che soffriva di “problemi cardiaci cronici”. La donna, la cui identità non è stata resa nota, era stata ricoverata oggi per una grave polmonite. Un secondo paziente di 74 anni si trova in uno stato critico a a causa del Coronavirus.

Albania – L’Albania registra un primo morto per il Coronavirus. Si tratta di una donna di 73 anni con problemi renali cronici, che è deceduta all’ospedale di Durazzo. Aveva soggiornato due mesi a Bologna, prima di rientrare in patria per un funerale. Si teme che la donna abbia contagiato diverse persone, dato che è entrata in contatto con molti parenti prima di manifestare i sintomi dell’infezione. I familiari sono ora in isolamento, aspettando i risultati del test. Inoltre la donna è stata ricoverata vari giorni in ospedale prima di risultare positiva al test. Il personale sanitario che l’ha assistita è stato posto in quarantena. Al momento in Albania sono stati riconfermati 12 casi di infezione da Coronavirus.

Israele – Sono saliti a 76 i casi di Coronavirus in Israele, ma si teme che il contagio si estenderà ulteriormente. Fra i nuovi casi, riferiscono i media, vi è un dipendente dell’aeroporto Ben Gurion a cui è stato fatto il test solo quando la sua influenza si è trasformata in polmonite. L’uomo non aveva viaggiato all’estero, né era stato in contatto con persone ritenute a rischio. E’ risultato inoltre positivo il preside di una yeshiva (scuola religiosa) in Cisgiordania.

Libano – Un’altra persona è morta in Libano a causa della diffusione del Coronavirus. Lo riporta l’agenzia ufficiale Nna che non fornisce altri dettagli dopo che ieri è stato confermato il decesso di un 56enne libanese rientrato nel Paese dei Cedri il 20 febbraio dall’Egitto. In Libano sono in totale 59 i casi confermati di Covid-19.

Indonesia – Prima vittima in Indonesia a causa della diffusione del Coronavirus. Il ministero della Sanità ha confermato il decesso di una 53enne straniera con patologie pregresse. Le autorità indonesiane non hanno fornito altri dettagli sul caso della donna morta la notte scorsa. Le autorità del Paese avevano sinora confermato 27 casi di Covid-19.

Iraq – Un’altra persona è morta in Iraq a causa della diffusione del nuovo coronavirus e nel Paese arabo e nel Kurdistan iracheno sono così otto in totale le vittime della Covid-19. L’ultima è un 68enne deceduto la notte scorsa dopo il trasferimento in ospedale, come hanno confermato le autorità sanitarie di Kerbala secondo una notizia rilanciata dall’agenzia Anadolu.

Iran – Continua a crescere il numero delle vittime a causa del Coronavirus in Iran, dove si sono registrati 63 morti nelle ultime 24 ore portando così a 354 il totale dei decessi. Ad aggiornare i dati è il ministero della Sanità di Teheran. Sono invece 958 i nuovi contagi, che portano a novemila il numero delle persone contagiate. Le autorità sanitarie iraniane aggiungono che sono 2.959 le persone guarite.

Turchia – Primo caso di infezione da coronavirus in Turchia. La conferma è arrivata dal ministro della Sanità, Fahrettin Koca, che ha precisato che “la persona in questione, colpita dal coronavirus in Europa”, è ora in quarantena. “È in buone condizioni – ha aggiunto il ministro in dichiarazioni riportate dall’agenzia ufficiale Anadolu – e tutti i suoi familiari e le persone che sono entrate in contatto con questa persona sono sotto sorveglianza sanitaria”. Koca non ha aggiunto altri dettagli sul caso.

Qatar – Il Qatar ha annunciato 238 nuovi casi di coronavirus in un solo giorno, facendo salire a 262 il totale dei contagiati. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa Qna, spiegando che i nuovi contagi hanno avuto contatti con le persone precedentemente infettate. Lunedì il Qatar ha annunciato la chiusura di tutte le scuole e le università ”fino a nuova comunicazione” per contenere la diffusione del Covid-19.

Pakistan – È salito a venti il numero dei contagi confermati di coronavirus in Pakistan, con due casi nelle ultime 24 ore. Lo hanno riferito le autorità su Twitter, spiegando che l’ultimo caso riguarda un ragazzo di 14 anni nella zona di Gilgit-Baltistan nel nord del Pakistan. L’altro contagiato è stato segnalato a Quetta, capoluogo della provincia sudoccidentale del Baluchistan, dove è risultato positivo un dodicenne.

