Coronavirus, Trump sospende i voli dall’Europa verso gli Usa per 30 giorni

Coronavirus Trump sospende voli da Europa

Il presidente Donald Trump ha annunciato la sospensione dei voli dall’Europa per 30 giorni a cominciare da venerdì alle 24, come misura per contrastare il diffondersi del Coronavirus. Dal bando è escluso il Regno Unito.

Il presidente Donald Trump ha esortato gli americani ad evitare “i viaggi non essenziali” per contrastare i diffondersi del Coronavirus e a rimanere a casa se malati.

Il Coronavirus “è un nemico del mondo. Dobbiamo abbatterlo il più velocemente possibile e nel modo più sicuro. Non c’è nulla di più importante per me della vita e della sicurezza degli Stati Uniti”. Così il presidente Donald Trump poco prima del suo discorso alla nazione durante il quale dovrebbe indicare “la strada” per uscire dalla crisi e richiamare il Paese all’unità.

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Coronavirus, Tom Hanks positivo Due giraffe bianche uccise dai bracconieri in Kenya: “Resta un solo esemplare al mondo” Coronavirus, una dottoressa di Wuhan rivela: "Allarme lanciato il 30 dicembre"