Coronavirus, Real Madrid in quarantena: positivo un giocatore della squadra di basket

Coronavirus, Real Madrid in quarantena

Il Real Madrid è in quarantena per Coronavirus. Ad annunciarlo sono stati i media spagnoli, tra cui il quotidiano Marca. La decisione è stata presa con urgenza dal presidente dei Blancos, Florentino Perez, perché c’è un caso di un giocatore positivo al Coronavirus nel Real Madrid baloncesto, ovvero nella squadra di basket che si allena nella stessa struttura dei colleghi calciatori.

Immediatamente è stato isolato il centro sportivo di Valdebebas e sono stati mandati tutti a casa, sia i calciatori sia i cestiti del Real. Ora tutti sosterranno i 15 giorni di quarantena prevista. Scontato a questo punto il rinvio della partita di Champions League contro il Manchester City, valida per il ritorno degli ottavi di finale, in programma per martedì 17 marzo in Inghilterra.

Il comunicato del Real Madrid

Di seguito la nota emessa dal Real Madrid: “Il Real Madrid CF riferisce che un giocatore della nostra prima squadra di basket si è rivelato positivo dopo aver testato il coronavirus COVID-19. Da allora, la raccomandazione è stata quella di rimanere in quarantena sia per la prima squadra di basket che per la prima squadra di calcio, dato che le due squadre condividono le strutture a Ciudad Real Madrid. Allo stesso modo, è stato deciso di chiudere le strutture della nostra città sportiva ed è anche raccomandato che tutto il personale del Real Madrid che fornisce i propri servizi nella Ciudad Real Madrid rimanga in quarantena. Le partite che erano in programma oggi e domani, corrispondenti al basket Euroleague e al calcio LaLiga, non verranno giocate”.

