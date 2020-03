Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia che affronta l’emergenza Coronavirus ha deciso di dare un’ulteriore stretta alla lotta all’epidemia: da oggi, infatti, è in vigore il nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte che impone la chiusura totale delle attività commerciali in tutta la penisola. L’ultimo bollettino della Protezione civile, intanto, parla di 10.590 contagiati, 827 morti, 1.045 guariti. Qui tutte le ultime notizie sulla pandemia di Covid-19 dal mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 9,00 – Brusaferro (Iss): “Effetti delle nuove misure tra una settimana” – Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, è intervenuto a “Circo Massimo” su Radio Capital e ha commentato le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm: “Sarà la nostra vita per i prossimi giorni, dobbiamo adattarci perché è la misura più importante per interrompere o rallentare la diffusione del virus. Si deve poter lavorare in sicurezza, e lo sviluppo del lavoro a distanza avrà ricadute positive anche dopo la fine dell’epidemia. Sull’aumento dei nuovi contagi arrivato ieri non sono pessimista come non ero ottimista il giorno prima quando era stato segnalato un calo dei casi. Quello che è certo è che la curva sta crescendo più velocemente nelle zone a rischio del Nord. I casi segnalati di ieri e oggi vanno riportati mediamente a una settimana fa, quindi le misure adottate ora le vedremo, come effetti, tra una settimana”.

Sulla possibilità di uscire da casa per una passeggiata, Brusaferro ha provato a chiarire: “La raccomandazione è quella di di limitare i movimenti allo stretto necessario e indispensabile. E’ la linea portante. Poi si può considerare il fatto di poter fare due passi sotto casa, mantenendo le distanze, ma limitare i movimenti e i contatti è l’obiettivo principale e una volta emanato il decreto si potrà chiarire la questione definitivamente”.

Ore 08,15 – Cosa è consentito fare in Italia dopo l’ultimo decreto Conte – Sono in tanti a chiedersi cosa è vietato e cosa è consentito fare in Italia dopo l’ulteriore stretta decisa dal governo con il Dpcm di ieri sera, in vigore da stamattina. Dalla corsetta all’esterno alle visite ai parenti, dalle Poste alla spesa: qui tutti i chiarimenti.

Ore 07,00 – Tre turisti italiani positivi a Cuba – Nella giornata di ieri tre turisti italiani, di cui non sono state rese note le generalità, sono stati ricoverati in un ospedale di L’Avana dopo essere stati trovati positivi al Coronavirus. Le loro condizioni di salute non destano particolare preoccupazione, secondo quanto si apprende. I tre soggiornavano con un quarto italiano in un ostello della città di Trinidad: erano arrivati a Cuba lo scorso 9 marzo.

Ore 01,00 – Rugani positivo: preoccupazione in Serie A – Cresce la preoccupazione in Serie A dopo la notizia ufficiale secondo cui il difensore della Juventus, Daniele Rugani, è positivo al Coronavirus. Oltre alla Juventus, anche l’Inter (che ha giocato contro i bianconeri domenica scorsa) ha deciso di mettersi in quarantena. Si attendono le decisioni della Lega sulle sorti del campionato di calcio.

