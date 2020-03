Coronavirus, dalla corsa al parco ai viaggi fuori città: cosa è vietato fare

L’aggravarsi dell’emergenza Coronavirus, con l’ultimo bollettino della Protezione civile che parla di 8.514 positivi, 1.004 guariti e 631 morti, ha obbligato il premier Giuseppe Conte a firmare un nuovo decreto che rende “zona protetta” tutta Italia: sono in tanti, in queste ore, a chiedersi cosa è consentito e cosa è vietato fare. “I numeri – ha detto il presidente del Consiglio – ci dicono che c’è una crescita importante dei contagi e delle persone decedute. Le nostre abitudini vanno cambiate, ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia. Su tutto il territorio andranno evitati gli spostamenti e saranno vietati gli assembramenti“.

Ma cosa significa esattamente? Leggendo il dpcm, pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore da oggi al 3 aprile 2020, si possono leggere tutte le norme applicabili in tutta Italia. Vediamole insieme.

Coronavirus, cosa è vietato fare in Italia da oggi

Queste le regole previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo e valide fino al 3 aprile 2020:

È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive, eccetto quelli internazionali che potranno svolgersi a porte chiuse

Lo sport all’aperto è ammesso purché si rispetti la distanza di un metro tra le persone

Va evitato lo spostamento di persone fisiche (non delle merci) se non per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute”. È consentito il ritorno a casa

Chi ha più di 37,5 gradi di febbre è “fortemente raccomandato” a rimanere a casa

Chi è in quarantena deve rimanere a casa

Agevolare le ferie e i permessi per i dipendenti

Sono chiusi gli impianti sciistici

Sono sospesi gli eventi, compresi quelli culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici

Sono sospese le attività in asili, scuole, università

Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali

Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18, ma va mantenuto un metro di distanza tra le persone

Le altre attività commerciali sono consentite purché si rispetti la distanza di un metro

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita (ad esempio centri commerciali e mercati)

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri termali, centri sociali e ricreativi

Sono sospesi gli esami alla Motorizzazione Civile

Coronavirus, Italia in quarantena: quali sono gli spostamenti consentiti con l’autocertificazione

Il premier Conte ha invitato tutti i cittadini a “restare a casa” il più possibile, ma ha anche spiegato che gli spostamenti saranno consentiti per “comprovati motivi di salute o di lavoro”. Cosa significa? Significa che per spostarsi da una città all’altra, o da una regione all’altra, sarà necessario dichiarare di avere dei motivi di necessità e urgenza. Dunque, gli spostamenti in entrata e in uscita sono consentiti solo per motivi di lavoro, motivi di salute comprovati da un certificato medico e per stato di necessità (comprare farmaci, fare la spesa). Gli agenti di polizia impegnati nei controlli sulle strade dovranno raccogliere le autocertificazioni di coloro che si stanno spostando. È disponibile infatti un modulo (qui la versione da scaricare e stampare) nel quale ogni cittadino dichiara il motivo dei suoi spostamenti. I moduli possono essere forniti anche dalla polizia stessa durante i controlli.

Lo stop agli spostamenti non coinvolge anche le merci, che continueranno a circolare liberamente per la penisola consentendo dunque anche il rifornimento dei beni di prima necessità. Non è necessario dunque organizzare veri e propri “assalti” ai supermercati, che continueranno a essere riforniti. Anche i corrieri continueranno a viaggiare, mentre gli uffici pubblici rimarranno aperti. Nessuna restrizione per i quasi 70mila frontalieri che si recano ogni giorno in Svizzera: dovranno solo indicare l’azienda per cui lavorano.

Si può andare a fare la spesa? Andare al bar e al ristorante? Alla Posta?

Assolutamente sì. Non è necessario fare scorte, assaltare i supermercati e creare file interminabili all’esterno delle strutture (alimentando così peraltro il rischio contagio). Privilegiate i supermercati vicino a casa, così da non dovervi spostare eccessivamente, e sappiate che il transito delle merci è garantito dal governo e dunque non troverete mai gli scaffali sguarniti. L’ingresso ai vari supermercati sarà limitato per garantire la distanza di sicurezza di un metro.

Per quanto riguarda bar e ristoranti, il Dpcm del 9 marzo prevede espressamente che tali attività commerciali rimangano aperte dalle 6 alle 18. Dunque, potete andarci in questo lasso di tempo, mentre in serata no. Ai ristoranti e ai bar è comunque consentito fare le consegne a domicilio. L’importante, per i clienti e per il fattorino, è rispettare la distanza di sicurezza, evitando ogni contatto.

Le Poste e gli altri uffici pubblici rimangono invece regolarmente aperti. Sempre con ingressi contingentati e procedure che permettano di rispettare le distanze di sicurezza. Ogni ufficio mette in pratica delle accortezze che permettono ai clienti e agli operatori di effettuare le varie operazioni senza rischiare contatti e contagi.

Posso andare fuori città?

Solo per casi di necessità e urgenza, dettati da comprovati motivi di salute o di lavoro. Lo spostamento va giustificato (con autodichiarazione) e le forze dell’ordine deputate al controllo possono anche verificare che quanto dichiarato corrisponda poi a verità. Il governo ha preferito non realizzare un elenco di “cosa” è urgente e necessario e cosa non lo è. La risposta la dà il buonsenso.

Posso andare a correre all’esterno o portare fuori il cane?

Il provvedimento firmato dal premier Conte prevede espressamente la possibilità di fare attività motoria all’aperto, purché si mantenga la distanza di sicurezza di un metro. E’ fortemente consigliato dunque andare a correre da soli e non in gruppo, come anche andare in bicicletta. Le manifestazioni sportive di ogni ordine e grado sono state sospese vista l’emergenza Coronavirus. Palestre, piscine e altri luoghi deputati all’attività fisica sono chiusi.

Anche portare fuori il cane è espressamente previsto al decreto, che stabilisce che sia possibile “provvedere alla gestione quotidiana” degli animali. Vigono, anche in questo caso, le norme di buonsenso legate al rispetto della distanza di sicurezza e al divieto di assembramento.

Posso fare visita a un parente?

Sì, ma solo se ha bisogno di assistenza medica o di qualsiasi altro tipo. Si può andare dunque a trovare un parente non autosufficiente, ma non ad esempio fare una rimpatriata o organizzare una cena. Bisogna evitare i contatti con le persone più fragili: anziani o pazienti con altre patologie pregresse. E’ consentito invece per i genitori separati andare a trovare i figli affidati all’ex compagno.

E in pronto soccorso? Non sarà più possibile accompagnare qualcuno. Chi porta un parente o un amico in ospedale deve rimanere fuori, a meno che i medici non gli diano il permesso.

