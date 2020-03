Formula 1, la McLaren si ritira dal Gp d’Australia: positivo al Coronavirus uno del team

La McLaren si ritira dal Gran Premio d’Australia di Formula 1. La decisione è stata presa dopo che uno dei dipendenti è stato trovato positivo al Coronavirus. La persona, che fa parte del team inviato a Melbourne dove si terrà il primo Gp della nuova stagione, ha accusato i primi sintomi della malattia e si è messo in autoisolamento.

Mercoledì scorso ha effettuato il tampone, il giorno dopo i risultati: positivo al Covid-19. La scuderia con una nota ha spiegato che si era preparata a questa possibilità predisponendo tutti i piani necessari per assistere il lavoratore che adesso affronterà un periodo di quarantena: “Abbiamo confermato questo pomeriggio a Melbourne il ritiro dal GP di F1 in Australia del 2020, a seguito di un test positivo al Coronavirus di un membro del team. Il membro del team è stato testato e isolato non appena sono comparsi i sintomi e ora sarà trattato dalle autorità mediche locali”.

“Il team sta collaborando con le autorità locali per aiutare le indagini e le analisi del caso. Una scelta fatta per il dovere di responsabilità non solo nei confronti della McLaren e dei suoi partner, ma anche nei confronti di tutti le altre squadre della Formula 1, dei tifosi e degli azionisti della F1”, fanno sapere dalla McLaren.

E c’è chi pensa che il campionato di Formula 1 non debba proprio partire. Il campione del mondo Lewis Hamilton ha commentato: “Tutto il mondo si ferma, noi no. Comanda il denaro”. Il ferrarista Sebastian Vettel ha chiosato: “Spero che altri siano d’accordo, e speriamo che non si arrivi a questo, ma se dovesse succedere sicuramente tirerei il freno a mano. Siamo un gruppo di 20 piloti, ci siamo riuniti negli ultimi anni per varie circostanze e penso che avremo una opinione comune su grandi decisioni come questa. Credo che saremmo abbastanza maturi per prenderci cura di noi stessi e ‘tirare il freno a mano”.

