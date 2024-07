Jannik Sinner: “Non potrò partecipare alle Olimpiadi a causa di un tonsillite”

Jannik Sinner salta le Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di una tonsillite che lo ha colpito a pochi giorni dall’inizio dei Giochi. Lo ha annunciato lo stesso tennista azzurro con un post pubblicato sui social nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 luglio, a 48 ore dalla cerimonia inaugurale.

“Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi”, scrive Sinner. “Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare”.

“Perdermi i Giochi – osserva il numero 1 del ranking mondiale – è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio Paese in questo evento importantissimo”.

Il messaggio di Sinner si conclude con “un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che – dice – supporterò da casa”. “Forza Italia”, scrive il tennista.

Da giorni si sapeva che il campione azzurro aveva la febbre. Il test Covid-19 con esito negativo aveva però fatto tirare un sospiro di sollievo e la sua partenza per Parigi era stata rinviata a domani. Oggi tuttavia ecco la doccia fredda, per lui e per tutti i tifosi italiani pronti a tifare da casa.

