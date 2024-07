Cerimonia apertura Olimpiadi Parigi 2024 diretta LIVE: aggiornamenti in tempo reale

Oggi, venerdì 26 luglio 2024, alle ore 19,30 a Parigi andrà in scena la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Per la prima volta la cerimonia non si terrà in uno stadio, bensì nel cuore della città ospitante. La parata degli atleti avrà luogo lungo la Senna, con ciascuna delegazione che sfilerà su barche dotate di telecamere, creando un’esperienza senza precedenti per gli spettatori e i partecipanti. Noi di TPI seguiremo LIVE l’evento con una diretta testuale.

DIRETTA

Ore 20,15 – Una band rock metal suona appesa sulla facciata della Conciergerie, la prigione di Parigi dove era stata rinchiusa Maria Antonietta prima di essere decapitata.

Ore 20,08 – Omaggio al Moulin Rouge. Lungo la Senna 80 artisti dello storico teatro si sono schierati per salutare le delegazioni con il loro French Cancan in costumi rosa. Applausi del pubblico.

Ore 19,47 – Il primo dei dodici momenti di spettacolo è lo show di Lady Gaga, che in francese ha dato il benvenuto a Parigi a tutti i presenti.

Ore 19,40 – La Grecia, come da tradizione, è la prima nazione a sfilare sulla Senna. A seguire i rifugiati con la badiera olimpica

Ore 19,30 – Inizia la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024

Ore 19 – A mezz’ora dall’inizio della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2026, a Parigi sta piovendo. Per gli spettatori lunghe file dovute ai controlli di sicurezza.

Ore 18,30 – Il percorso di sei chilometri partirà dal ponte Austerlitz accanto al Jardin des Plantes, passando per le due isole centrali, l’Île Saint Louis e l’Île de la Cité, e attraversando fino a dieci ponti, terminando davanti al Trocadéro, dove si svolgeranno gli spettacoli finali. A prendere parte ai Giochi olimpici di Parigi 2024 saranno circa 10.500 atleti provenienti da 206 Paesi diversi. I portabandiera italiani saranno la fiorettista Arianna Errigo e l’altista Gianmarco Tamberi.

Streaming e tv

Dove vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 in diretta tv e live streaming? La cerimonia, secondo quanto riportato da Le Parisien, durerà per circa 4 ore e sarà trasmesso in Italia in chiaro, gratis, su Rai 2 e sul canale satellitare Eurosport, visibile anche tramite Sky. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming. La cerimonia infatti sarà visibile anche sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it e in abbonamento su discovery+, Eurosport Player e Dazn (dove sono presenti i canali Eurosport).