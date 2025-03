Tris per Federica Brignone: l’azzurra vince anche la Coppa del mondo di gigante

Dopo la vittoria nella coppa generale e in quella di discesa, la campionessa italiana ha portato a casa il terzo trofeo della stagione dopo quello sfuggito in superG

Dopo la vittoria nella coppa generale e in quella di discesa, Federica Brignone ha portato a casa il terzo trofeo della stagione dopo quello sfuggito in superG. L’azzurra ha chiuso al secondo posto il gigante di Sun Valley negli Stati Uniti e conquistato la coppa di specialità. Superata quindi la neozelandese Alice Robinson, leader della classifica, caduta nella prima manche. Per portarsi a casa il trofeo all’azzurra sarebbe bastato arrivare tra le prime 13. A vincere il gigante di Sun Valley è stata Gut-Behrami. Seconda, come detto, la Brignone. Terza la Hector. Fuori nella seconda manche Sofia Goggia.

“Il mio obiettivo è vincere, e anche prendere qualche rischio: più attacco meno prendo rischi”, le parole tra le due manche della Brignone. Detto fatto. Niente paura e solita sciata aggressiva. Risultato: terzo trofeo per la nostra campionessa sempre più presente nella storia dello sci.

Delusa invece la rivale neozelandese che in lacrime ha detto: “Sono davvero delusa. Volevo esprimere il massimo oggi. Ho avuto problemi fin dall’inizio, non avevo un buon feeling. Forse ho rischiato troppo, in quelle condizioni non si poteva mettere troppa pressione”.