Qatar Svizzera streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

QATAR SVIZZERA STREAMING TV – Oggi, sabato 13 giugno 2026, alle ore 21 (ora italiana) Qatar e Svizzera scendono in campo a San Francisco, partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Qatar Svizzera in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Qatar e Svizzera sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, sabato 13 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Qatar e Svizzera, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

QATAR (4-3-3): Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif

SVIZZERA (3-4-2-1): Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi; Widmer, Freuler, Xhaka, Vargas; Manzambi, Ndoye; Embolo.