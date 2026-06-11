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Sport

Mondiali di calcio 2026, a che ora si giocano le partite

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Mondiali di calcio 2026, a che ora si giocano le partite

A che ora si giocano le partite dei Mondiali di calcio 2026 in programma in Messico, Stati Uniti e Canada? In Italia le partite della Coppa del Mondo 2026 andranno in diretta in diverse fasce orarie. I Mondiali si giocheranno alle 3 italiane, dunque in piena notte, ma anche a mezzanotte, alle 4, alle 6, alle 19 e alle 21. Gare in diretta anche all’1 e alle 18, vista la necessità di occupare più orari possibili dopo l’allargamento del torneo dalle 32 alle 48 squadre.

IL CALENDARIO COMPLETO

Le partite sulla Rai

Abbiamo visto a che ora si giocano le partite dei Mondiali di calcio 2026, ma dove vedere in tv e live streaming gratis? Tutti i match verranno tramessi a pagamento da Dazn, ma 35 partite su 104 saranno visibili in chiaro, gratis, sui canali della Rai. Eccole:

GIRONI

  • 11 giugno – Messico-Sudafrica, ore 21
  • 12 giugno – Canada-Bosnia Erzegovina, ore 21
  • 13 giugno – Brasile-Marocco, ore 24
  • 14 giugno – Paesi Bassi-Giappone, ore 22
  • 15 giugno – Belgio-Egitto, ore 21
  • 16 giugno – Francia-Senegal, ore 21
  • 17 giugno – Inghilterra-Croazia, ore 22
  • 18 giugno – Svizzera-Bosnia Erzegovina, ore 21
  • 19 giugno – Usa-Australia, ore 21
  • 20 giugno – Germania-Costa d’Avorio, ore 22
  • 21 giugno – Belgio-Iran, ore 18
  • 21 giugno – Spagna-Arabia Saudita, ore 21
  • 22 giugno – Argentina-Austria, ore 19
  • 23 giugno – Inghilterra-Ghana, ore 22
  • 24 giugno – Svizzera-Canada, ore 21
  • 25 giugno – Ecuador-Germania, ore 22
  • 26 giugno – Norvegia-Francia, ore 21
  • 27 giugno – Panama-Inghilterra / Croazia-Ghana, ore 23

SEDICESIMI DI FINALE

  • 28 giugno – 2A-2B, ore 21
  • 29 giugno – 1E – 3A/B/C/D/F, ore 22.30
  • 30 giugno – 1 I – 3C/D/F/H, ore 19/23
  • 1° luglio – 1G – 3A/E/H/I/J, ore 21
  • 2 luglio – 1H-2J, ore 20
  • 3 luglio – 2D-2G, ore 19/23

OTTAVI DI FINALE 

  • 4 luglio – W73-W75, ore 22
  • 5 luglio – W76-W78, ore 21
  • 6 luglio – W83-W84, ore 22
  • 7 luglio – W85-W87, ore 22

QUARTI DI FINALE 

  • 9 luglio – W89-W90, ore 22
  • 10 luglio – W93-W94, ore 21
  • 11 luglio – W91-W92, ore 21
  • 12 luglio – W95-W96, ore 3

SEMIFINALI 

  • 14 luglio – W97-W99, ore 22
  • 15 luglio – W98-W100, ore 21

FINALI

  • 18 luglio – Finale 3° posto, ore 22
  • 19 luglio – Finale 1° posto, ore 21
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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