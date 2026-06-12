Canada Bosnia streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

CANADA BOSNIA STREAMING TV – Oggi, venerdì 12 giugno 2026, alle ore 21 Canada e Bosnia scendono in campo in Canada, partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Canada Bosnia in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Canada e Bosnia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 di oggi, venerdì 12 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Canada Bosnia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Canada Bosnia sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Canada e Bosnia, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

CANADA (4-4-2): Crepeau; Larryea, Miller, Cornelius, Davies; Buchanan, Eustaquid, Koné, Ahmed; David, Oluwaseyi.

BOSNIA (4-3-3): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic; Alajbegovic, Demirovic, Dzeko.