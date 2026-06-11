Mondiali di calcio 2026, la cerimonia di apertura: scaletta, cast, cantanti e streaming

Ci siamo: oggi iniziano i Mondiali di calcio 2026. La più importante manifestazione calcistica per nazionali che si terrà in Messico, Stati Uniti e Canada prenderà il via oggi, 11 giugno 2026, con la cerimonia di apertura (dalle 19,35) e la prima partita della competizione (Messico-Sudafrica, ore 21). Per la prima volta nella storia, ogni nazione ospitante avrà il proprio show inaugurale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (scaletta e cast)

Le celebrazioni inizieranno all’Estadio Banorte oggi, 11 giugno, con un cast latinoamericano d’eccezione: Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs e Tyla. Un mix esplosivo tra pop, reggaeton e tradizione messicana, in occasione della partita inaugurale.

Domani, 12 giugno, toccherà poi a Toronto dove, prima della storica prima partita casalinga del Canada ai Mondiali maschili contro la Bosnia-Erzegovina, sul palco saliranno Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince, Elyanna, Vegedream, Nora Fatehi e DJ Sanjoy.

Infine Los Angeles con la cerimonia americana, prodotta in partnership con Balich Wonder Studio, che si preannuncia come lo show più spettacolare. Il lineup è stellare: Katy Perry, Future, Anitta, LISA (ex BLACKPINK), Rema e Tyla.

A tenere insieme le tre cerimonie sarà un’artista che negli anni ha rappresentato alla perfezione il melting pot culturale tra Nord e Sud America. Per il mondiale 2026, Shakira ha annunciato “Dai Dai“, inno ufficiale del torneo realizzato in collaborazione con la star nigeriana Burna Boy. A curare tutti e tre gli eventi sarà Marco Balich, creative director ed executive producer di Balich Wonder Studio.

Streaming e tv

Dove vedere la cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio 2026 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda dalle ore 19,35 in chiaro, gratis, su Rai 1 e in live streaming sulla piattaforma a pagamento Dazn che trasmetterà tutte le partite (104 incontri) del Mondiale. La tv di Stato invece trasmetterà in chiaro la diretta di 35 incontri, tra i quali quello inaugurale, le semifinali e la finale.