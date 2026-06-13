Brasile Marocco streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

BRASILE MAROCCO STREAMING TV – Oggi, domenica 14 giugno 2026, a mezzanotte Brasile e Marocco scendono in campo a New York, partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Brasile Marocco in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Brasile e Marocco sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto a mezzanotte di oggi, domenica 14 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Brasile Marocco streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Brasile Marocco sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Brasile e Marocco, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Alex Sandro/Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Raphinha, Martinelli, Vinicius Jr.; Igor Thiago/Cunha.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Aguerd, Mazraoui; El Ayanoui, Ounahi/Bouaddi; Brahim Diaz, Saibari, Ezzalzouli; El Kaabi.