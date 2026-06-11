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Mondiali 2026 cerimonia apertura streaming e diretta tv: dove vederla

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Mondiali 2026 cerimonia apertura streaming e diretta tv: dove vederla

Questa sera, giovedì 11 giugno, e domani, venerdì 12 giugno, alle ore 19,35 andrà in scena “tre atti” la cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio 2026 che si terranno in Messico, Stati Uniti e Canada. Per la prima volta nella storia, ogni nazione ospitante avrà il proprio show inaugurale. Dove vedere la cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv e live streaming

L’evento, come detto, andrà in onda dalle ore 19,35 in chiaro, gratis, su Rai 1 e in live streaming sulla piattaforma a pagamento Dazn che trasmetterà tutte le partite (104 incontri) del Mondiale. La tv di Stato invece trasmetterà in chiaro la diretta di 35 incontri, tra i quali quello inaugurale, le semifinali e la finale.

Anticipazioni

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio 2026, ma cosa sappiamo sull’evento? Le celebrazioni inizieranno all’Estadio Banorte oggi, 11 giugno, con un cast latinoamericano d’eccezione: Maná, Alejandro Fernández, J Balvin, Los Ángeles Azules, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs e Tyla. Un mix esplosivo tra pop, reggaeton e tradizione messicana, in occasione della partita inaugurale.

Domani, 12 giugno, toccherà poi a Toronto dove, prima della storica prima partita casalinga del Canada ai Mondiali maschili contro la Bosnia-Erzegovina, sul palco saliranno Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince, Elyanna, Vegedream, Nora Fatehi e DJ Sanjoy. Infine Los Angeles con la cerimonia americana, prodotta in partnership con Balich Wonder Studio, che si preannuncia come lo show più spettacolare. Il lineup è stellare: Katy Perry, Future, Anitta, LISA (ex BLACKPINK), Rema e Tyla.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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