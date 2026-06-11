Messico Sudafrica streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

MESSICO SUDAFRICA STREAMING TV – Oggi, giovedì 11 giugno 2026, alle ore 21 Messico e Sudafrica scendono in campo a Città del Messico, partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Messico Sudafrica in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Messico e Sudafrica sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 di oggi, giovedì 11 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Messico Sudafrica streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Messico Sudafrica sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Messico e Sudafrica, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

MESSICO (4-3-3): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Alvarez, Vargas; Alvarado, Raul Jimenez, Quinones. Ct: Aguirre.

SUDAFRICA (4-2-3-1): Wiliams; Mudau, Okon, Mbokazi, Mobida; Mokoena, Sithole; Appollis, Mofokeng, Moremi; Foster. Ct: Broos.