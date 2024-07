Olimpiadi Parigi 2024: il calendario (programma) completo delle gare

Qual è il calendario (programma) completo delle gare delle Olimpiadi di Parigi 2024 in programma dal 26 luglio all’11 agosto? Molte competizioni sono già iniziate il 24, in particolare il calcio, la pallamano e il rugby a 7 con la fase a gironi. Ma vediamo insieme il calendario completo dalla prima all’ultima giornata di gare:

Mercoledì 24 luglio

15:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

15:30 RUGBY A 7 – Uomini, fase a gironi (12 partite)

17:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

19:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

21:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

Giovedì 25 luglio

09:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

09:30 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – donne, ranking round

14:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

14:00 RUGBY A 7 – Uomini, fase a gironi (6 partite)

14:15 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – uomini, ranking round

17:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

19:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

19:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

20:00 RUGBY A 7 – Uomini, quarti di finale (4 partite)

21:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

Venerdì 26 luglio

CERIMONIA D’APERTURA (orario da definire)

Sabato 27 luglio

08:30 BADMINTON

Doppio misto, gironi preliminari

Doppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

Doppio maschile, gironi preliminari

09:00 VOLLEY – eliminatorie maschili e femminili (4 partite)

09:00 CANOTTAGGIO

Singolo – uomini, batterie

Singolo – donne, batterie

Doppio – uomini, batterie

Doppio – donne, batterie

Quattro di coppia – uomini, batterie

Quattro di coppia – donne, batterie

09:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

09:00 TIRO A SEGNO

Carabina ad aria compressa 10 m – squadre miste, qualificazione

Pistola ad aria compressa 10 m – qualificazione maschile

Pistola ad aria compressa 10 m – qualificazione femminile

10:00 EQUITAZIONE – Completo, dressage a squadre ed individuale

10:00 SCHERMA

Spada individuale – donne, tabellone dei 64

Sciabola Individuale – uomini, tabellone dei 64

Spada individuale – donne, tabellone dei 32

Sciabola individuale – uomini, tabellone dei 32

Spada individuale – donne, tabellone dei 16

Sciabola individuale – uomini, tabellone dei 16

Spada individuale – donne, quarti di finale

Sciabola individuale – uomini, quarti di finale

10:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

10:00 JUDO

-48 kg – donne, eliminatorie

-60 kg – uomini, eliminatorie

10:30 TIRO A SEGNO – Carabina ad aria compressa 10 m – Finale a squadre miste

10:30 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

11:00 TUFFI – Trampolino sincro 3 m – donne

11:00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni – uomini

11:00 BASKET Gruppo A, Australia-OQT (ESP)

11:00 NUOTO

100 m farfalla – donne, batterie

400m stile libero – donne, batterie

100 rana uomini, batterie

400m stile libero – uomini, batterie

Staffetta 4x100m stile libero – donne, batterie

Staffetta 4x100m stile libero – uomini, batterie

12:00 SKATEBOARD – Street maschile, eliminatorie

12:00 TENNIS – 1° turno Singolare maschile, Singolare femminile, Doppio maschile, Doppio femminile

13:30 BASKET Gruppo B, Germania-Giappone

14:00 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo A, Paesi Bassi-Ungheria

14:00 BEACH VOLLEY – fase a gironi maschile e femminile (6 partite)

14:00 BADMINTON

Doppio misto, gironi preliminari

Doppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

Doppio maschile, gironi preliminari

14:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

14:30 CICLISMO SU STRADA

Cronometro individuale – donne

Cronometro individuale – uomini

15:00 CANOA SLALOM

Canadese – batterie maschili – turni 1 e 2

Kayak – batterie donne – turni 1 e 2

15:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

15:00 TENNISTAVOLO – Preliminari e 1° turno Singolare maschile e femminile, Ottavi di finale Doppio misto

15:30 RUGBY A 7 – Uomini, semifinali e finali (dalle 19.00)

15:30 BOXE

54 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

60kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

63,5 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

80 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

15:30 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni – uomini

15:35 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo B, Grecia-Stati Uniti

16:00 JUDO

-48 kg – donne, final block

-60 kg – uomini, final block

17:00 SKATEBOARD – Street maschile, finale

17:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

17:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

17:15 BASKET Gruppo B, Francia-OQT (LAT)

17:30 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

18:30 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo B, Spagna-Francia

19:00 SURF

Uomini, 1° turno (8 serie)

Donne, 1° turno (8 serie)

19:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

19:00 SCHERMA

Spada individuale – donne, semifinali

Sciabola individuale – uomini, semifinali

Spada individuale – donne, finale per il bronzo

Sciabola individuale – uomini, finale per il bronzo

Spada individuale – donne, finale per l’oro

Sciabola individuale – uomini, finale per l’oro

19:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

19:30 BADMINTON

Doppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

Doppio maschile, gironi preliminari

20:00 BOXE

54 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

60kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

63,5 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

80 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

20:00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni – uomini

20:05 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo A, Australia-Cina

20:30 NUOTO

100 m farfalla – donne, semifinali

400m stile libero – finale maschile

400m stile libero – donne, finale

100 rana – uomini – semifinali

Staffetta 4x100m stile libero – donne, finale

Staffetta 4×100 stile libero – finale maschile

21:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

21:00 BASKET Gruppo A, OQT (GRE)-Canada

Domenica 28 luglio

08:30 BADMINTON

Doppio misto, gironi preliminari

Doppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

Doppio maschile, gironi preliminari

09:00 VOLLEY – eliminatorie maschili e femminili (4 partite)

09:00 BEACH VOLLEY – fase a gironi maschile e femminile (10 partite)

09:00 CANOTTAGGIO

Singolo – uomini, ripescaggi

Singolo – donne, ripescaggi

Doppio – uomini, ripescaggi

Doppio – donne, ripescaggi

Due senza – donne, batterie

Due senza – uomini, batterie

Doppio pesi leggeri – donne, batterie

Doppio pesi leggeri – uomini, batterie

Quattro senza – donne, batterie

Quattro senza – uomini, batterie

09:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

09:15 TIRO A SEGNO

Carabina ad aria compressa 10 m – qualificazione maschile

Carabina ad aria compressa 10 m – qualificazione femminile

09:30 TIRO A SEGNO

Pistola ad aria compressa 10 m – finale maschile

Pistola ad aria compressa 10 m – finale femminile

09:30 TIRO CON L’ARCO – Evento a squadre – donne, eliminatorie (ottavi di finale)

09:30 SCHERMA

Fioretto individuale – donne, tabellone dei 64

Spada individuale – uomini, tabellone dei 64

Fioretto individuale – donne, tabellone dei 32

Spada individuale – uomini, tabellone dei 32

Fioretto individuale – donne, tabellone dei 16

Spada individuale – uomini, tabellone dei 16

Fioretto individuale – donne, quarti di finale

Spada individuale – uomini, quarti di finale

09:30 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni – donne

10:00 TENNISTAVOLO – 1° turno Singolare maschile e femminile, Quarti di finale Doppio misto

10:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

10:00 JUDO

-52 kg – donne, eliminatorie

-66 kg – uomini, eliminatorie

10:30 PALLANUOTO Gruppo B, Australia-Spagna

10:30 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

10:30 EQUITAZIONE – Completo, cross country a squadre ed individuale

11:00 BASKET Gruppo C, Sud Sudan-OQT (PUR)

11:00 BOXE

50kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

66 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

51 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

57 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

71 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

92 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

11:00 VELA

Windsurf maschile – Serie di apertura

Windsurf femminile – Serie di apertura

Skiff maschile – Serie di apertura

Skiff femminile – Serie di apertura

11:00 NUOTO

200m stile libero – uomini, batterie

400 m misti individuali – uomini, batterie

100 rana donne, batterie

100 dorso uomini, batterie

200m stile libero – donne, batterie

12:00 SKATEBOARD – Street femminile, eliminatorie

12:00 TENNIS – 1° turno Singolare maschile, Singolare femminile, Doppio maschile, Doppio femminile

12:05 PALLANUOTO Gruppo B, Serbia-Giappone

13:30 BASKET FEMMINILE Gruppo A, Spagna-Cina

14:00 BADMINTON

Doppio misto, gironi preliminari

Doppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

14:00 MOUNTAIN BIKE – Cross country – donne

14:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

14:15 TIRO CON L’ARCO – Evento a squadre – donne, quarti di finale, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

14:50 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni – donne

15:00 PALLANUOTO Gruppo A, Italia-Stati Uniti

15:30 CANOA SLALOM

Kayak – semifinale femminile

Kayak – finale femminile

15:30 BOXE

50kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

66 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

51 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

57 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

71 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

92 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

15:30 RUGBY A 7 – Donne, fase a gironi (12 partite)

16:00 JUDO

-52 kg – donne, final block

-66 kg – uomini, final block

16:35 PALLANUOTO Gruppo A, Croazia-Montenegro

17:00 SKATEBOARD – Street femminile, finale

17:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

17:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

17:15 BASKET Gruppo C, Serbia-Stati Uniti

17:30 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

18:00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni – donne

19:00 SURF

Donne, 2° turno (8 serie)

Uomini, 2° turno (8 serie)

19:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

19:00 SCHERMA

Fioretto individuale – donne, semifinali

Spada individuale – uomini, semifinali

Fioretto individuale – donne, finale per il bronzo

Spada individuale – uomini, finale per il bronzo

Fioretto individuale – donne, finale per l’oro

Spada individuale – uomini, finale per l’oro

19:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

19:30 BADMINTON

Doppio misto, gironi preliminari

Doppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

Doppio maschile, gironi preliminari

19:30 PALLANUOTO Gruppo B, Francia-Ungheria

20:00 BOXE

50kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

75 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

71 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

92 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

20:30 NUOTO

400 m misti individuali – uomini, finale

100 m farfalla – donne, finale

200m stile libero – uomini, semifinali

100 rana – donne, semifinali

100 dorso – uomini, semifinali

100 rana uomini, finale

200m stile libero – donne, semifinali

21:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

21:00 BASKET FEMMINILE Gruppo A, Serbia-Porto Rico

21:05 PALLANUOTO Gruppo A, Romania-Grecia

21:10 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni – donne

Lunedì 29 luglio

08:30 BADMINTON

Doppio misto, gironi preliminari

Doppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

Doppio maschile, gironi preliminari

09:00 VOLLEY – eliminatorie maschili e femminili (4 partite)

09:00 BEACH VOLLEY – fase a gironi maschile e femminile (10 partite)

09:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

09:00 TIRO A VOLO – Fossa olimpica – qualificazioni maschili – Giorno 1

09:15 TIRO A SEGNO

Pistola ad aria compressa 10 m – Qualificazione a squadre miste

Carabina ad aria compressa 10 m – finale maschile

Carabina ad aria compressa 10 m – finale femminile

09:30 CANOTTAGGIO

Singolo – uomini, semifinali E/F

Singolo – donne, semifinali E/F

Due senza – uomini, ripescaggi

Due senza – donne, ripescaggi

Doppio pesi leggeri – uomini, ripescaggi

Doppio pesi leggeri – donne, ripescaggi

Quattro di coppia – uomini, ripescaggi

Quattro di coppia – donne, ripescaggi

Otto – uomini, batterie

Otto – donne, batterie

09:30 TIRO CON L’ARCO – Evento a squadre – uomini, eliminatorie (8i di finale)

09:30 SCHERMA

Sciabola individuale – donne, tabellone dei 64

Fioretto individuale – uomini, tabellone dei 64

Sciabola individuale – donne, tabellone dei 32

Fioretto individuale – uomini, tabellone dei 32

Sciabola individuale – donne, tabellone dei 16

Fioretto individuale – uomini, tabellone dei 16

Sciabola individuale – donne, quarti di finale

Fioretto individuale – uomini, quarti di finale

10:00 TENNISTAVOLO – 1° e 2° turno Singolare maschile e femminile, Semifinale Doppio misto

10:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

10:00 JUDO

-57 kg – donne, eliminatorie

-73 kg – uomini, eliminatorie

10:30 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

11:00 EQUITAZIONE – Completo, salto ostacoli a squadre ed individuale

11:00 TUFFI – Piattaforma 10m sincro – uomini

11:00 BOXE

60kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

63,5 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

92 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

11:00 VELA

Windsurf maschile – Serie di apertura

Windsurf femminile – Serie di apertura

Skiff maschile – Serie di apertura

Skiff femminile – Serie di apertura

11:00 NUOTO

400 m misti individuali – donne, batterie

100 dorso donne, batterie

800m stile libero – uomini, batterie

11:00 BASKET FEMMINILE Gruppo B, Nigeria-Australia

12:00 TENNIS – 2° turno Singolare maschile, Singolare femminile, Doppio maschile, Doppio femminile, 1° turno Doppio misto

13:30 BASKET FEMMINILE Gruppo C, Germania-Belgio

14:00 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo B, Francia-Italia

14:00 BADMINTON

Doppio misto, gironi preliminari

Doppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

Doppio maschile, gironi preliminari

14:00 MOUNTAIN BIKE – Cross country – uomini

14:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

14:00 RUGBY A 7 – Donne, fase a gironi (6 partite)

14:15 TIRO CON L’ARCO – Evento a squadre – uomini, quarti di finale, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

15:30 CANOA SLALOM

Canadese – semifinale maschile

Canadese – finale maschile

15:30 BOXE

60kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

63,5 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

92 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

15:35 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo B, Stati Uniti-Spagna

16:00 JUDO

-57 kg – donne, final block

-73 kg – uomini, final block

17:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

17:15 BASKET FEMMINILE Gruppo B, Canada-Francia

17:30 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

17:30 GINNASTICA ARTISTICA – Competizione a squadre – uomini, finale

18:30 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo A, Cina-Paesi Bassi

19:00 SURF

Uomini, 3° turno (8 serie)

Donne, 3° turno (8 serie)

19:00 SCHERMA

Sciabola individuale – donne, semifinali

Fioretto individuale – uomini, semifinali

Sciabola individuale – donne, finale per il bronzo

Fioretto individuale – uomini, finale per il bronzo

Sciabola individuale – donne, finale per l’oro

Fioretto individuale – uomini, finale per l’oro

19:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

19:30 BADMINTON

Doppio misto, gironi preliminari

Doppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

Doppio maschile, gironi preliminari

20:00 BOXE

60kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

63,5 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

92 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

20:00 RUGBY A 7 – Donne, quarti di finale (4 partite)

20:05 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo A, Ungheria-Canada

20:30 NUOTO

400m misti individuali – donne, finale

200m stile libero – finale maschile

100 dorso – donne, semifinali

100 dorso – finale maschile

100 rana – donne, finale

200m stile libero – donne, finale

21:00 BASKET FEMMINILE Gruppo C, Stati Uniti-Giappone

Martedì 30 luglio

08:00 TRIATHLON – Uomini

08:30 BADMINTON

Doppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

Doppio maschile, gironi preliminari

09:00 VOLLEY – eliminatorie maschili e femminili (4 partite)

09:00 BEACH VOLLEY – fase a gironi maschile e femminile (10 partite)

09:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

09:00 TIRO A VOLO

Fossa olimpica – qualificazioni maschili – Giorno 2

Fossa olimpica – qualificazioni femminili – Giorno 1

Fossa olimpica – finale maschile

09:30 TIRO A SEGNO – Pistola ad aria compressa 10 m – Finale a squadre miste

09:30 CANOTTAGGIO

Singolo – donne, quarti di finale

Singolo – uomini, quarti di finale

Doppio – donne, semifinali

Doppio – uomini, semifinali

Quattro senza – donne, ripescaggi

Quattro senza – uomini, ripescaggi

10:00 TENNISTAVOLO – Finale per l’oro e Finale per il bronzo Doppio misto, 2° turno Singolare maschile e femminile

10:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

10:00 JUDO

-63 kg – donne, eliminatorie

-81 kg – uomini, eliminatorie

10:30 PALLANUOTO Gruppo B, Australia-Serbia

10:30 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

11:00 BASKET Gruppo A, OQT (ESP)-OQT (GRE)

11:00 EQUITAZIONE – Grand Prix dressage a squadre ed individuale, 1a giornata

11:00 BOXE

54 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

57 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

51 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

80 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

11:00 VELA

Windsurf maschile – Serie di apertura

Windsurf femminile – Serie di apertura

Skiff maschile – Serie di apertura

Skiff femminile – Serie di apertura

11:00 NUOTO

200m farfalla – batterie maschili

100m stile libero – uomini, batterie

1500m stile libero – donne, batterie

100m stile libero – donne, batterie

200 rana uomini, batterie

Staffetta 4x200m stile libero – uomini, batterie

12:00 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – uomini e donne, eliminatorie (32mi e 16mi)

12:00 SCHERMA

Spada a squadre – donne, tabellone dei 16

Spada a squadre – donne, quarti di finale

Spada a squadre – donne, semifinali 5-8

Spada a squadre – donne, semifinali

Spada a squadre – donne, finali 5-6, 7-8

12:00 TENNIS – 3° turno Singolare femminile, Doppio maschile, 2° turno Singolare maschile, Doppio femminile, 1° turno Doppio misto

12:05 PALLANUOTO Gruppo A, Croazia-Italia

13:25 BMX FREESTYLE

Park – turno di qualificazione femminile

Park – turno di qualificazione maschile

13:30 BASKET Gruppo A, Canada-Australia

14:00 BADMINTON

Doppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

Doppio maschile, gironi preliminari

14:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

14:30 RUGBY A 7 – Donne, semifinali e finali

15:00 CANOA SLALOM

Canadese – batterie femminili – turni 1 e 2

Kayak – batterie maschili – turni 1 e 2

15:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

15:00 PALLANUOTO Gruppo B, Giappone-Francia

15:30 BOXE

54 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

57 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

51 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

80 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

16:00 JUDO

-63 kg – donne, final block

-81 kg – uomini, final block

16:35 PALLANUOTO Gruppo A, Stati Uniti-Romania

17:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

17:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

17:15 BASKET Gruppo B, Giappone-Francia

17:30 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

17:45 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – uomini e donne, eliminatorie (32mi e 16mi)

18:15 GINNASTICA ARTISTICA – Competizione a squadre – donne, finale

19:00 SURF

Uomini, quarti di finale

Donne, quarti di finale

Uomini, semifinali

Donne, semifinali

Uomini, finale per il bronzo

Donne, finale per il bronzo

Uomini, finale per l’oro

Donne, finale per l’oro

19:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

19:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

19:30 BADMINTON

Doppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, turni preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

Doppio maschile, gironi preliminari

19:30 SCHERMA

Spada a squadre – donne, finale per il bronzo

Spada a squadre – donne, finale per l’oro

19:30 PALLANUOTO Gruppo A, Montenegro-Grecia

20:00 BOXE

54 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

57 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

51 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

80 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

20:30 NUOTO

100m stile libero – uomini, semifinali

200m farfalla – uomini, semifinali

100 dorso donne, finale

800m stile libero – uomini, finale

100m stile libero – donne, semifinali

200 rana – uomini, semifinali

Staffetta 4×200 stile libero – finale maschile

21:00 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

21:00 CALCIO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

21:00 BASKET Gruppo B, OQT (LAT)-Germania

21:05 PALLANUOTO Gruppo B, Spagna-Ungheria

Mercoledì 31 luglio

08:00 TRIATHLON – Donne

08:30 BADMINTON

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

09:00 VOLLEY – eliminatorie maschili e femminili (4 partite)

09:00 BEACH VOLLEY – fase a gironi maschile e femminile (10 partite)

09:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

09:00 TIRO A SEGNO – Carabina 50m 3 posizioni – uomini, qualificazione

09:00 TIRO A VOLO

Fossa olimpica – qualificazioni femminili – Giorno 2

Fossa olimpica – finale femminile

09:30 CANOTTAGGIO

Doppio pesi leggeri – donne, finale C

Doppio pesi leggeri – uomini, finale C

Singolo – uomini, semifinali C/D

Singolo – donne, semifinali C/D

Due senza – uomini, semifinali

Due senza – donne, semifinali

Doppio pesi leggeri – uomini, semifinali

Doppio pesi leggeri – donne, semifinali

Quattro di coppia – uomini, finale B

Quattro di coppia – donne, finale B

Quattro di coppia – uomini, finale A

Quattro di coppia – donne, finale A

10:00 TENNISTAVOLO – 2° e 3° turno Singolare maschile e femminile

10:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

10:00 JUDO

-70 kg – donne, eliminatorie

-90 kg – uomini, eliminatorie

10:30 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

11:00 EQUITAZIONE – Grand Prix dressage a squadre ed individuale, 2a giornata

11:00 TUFFI – Piattaforma 10m sincro – donne

11:00 BOXE

60kg – donne, quarti di finale

66 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

57 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

71 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

11:00 VELA

Skiff maschile – Serie di apertura

Skiff femminile – Serie di apertura

11:00 NUOTO

200 rana donne, batterie

200m dorso – uomini, batterie

200 m farfalla – donne, batterie

11:00 BASKET FEMMINILE Gruppo A, Porto Rico-Spagna

12:00 TENNIS – Semifinali Doppio maschile, Quarti di finale Singolare femminile, Doppio misto, 3° turno Singolare maschile, Doppio femminile

12:00 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – uomini e donne, eliminatorie (32mi e 16mi)

12:00 SCHERMA

Sciabola a squadre – uomini, tabellone dei 16

Sciabola a squadre – uomini, quarti di finale

Sciabola a squadre – uomini, semifinali 5-8

Sciabola a squadre – uomini, semifinali

Sciabola a squadre – uomini, finali 5-6, 7-8

13:10 BMX FREESTYLE

Park – finale femminile

Park – finale maschile

13:30 BASKET FEMMINILE Gruppo A, Cina-Serbia

14:00 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo A, Paesi Bassi-Australia

14:00 BADMINTON

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

14:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

15:30 CANOA SLALOM

Canadese – donne, semifinale

Canadese – finale femminile

15:30 BOXE

60kg – donne, quarti di finale

66 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

57 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

71 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

15:35 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo A, Canada-Cina

16:00 JUDO

-70 kg – donne, final block

-90 kg – uomini, final block

17:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

17:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

17:15 BASKET Gruppo C, OQT (PUR)-Serbia

17:30 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

17:30 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

17:30 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale – uomini, finale

17:45 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – uomini e donne, eliminatorie (32mi e 16mi)

18:30 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo B, Italia-Stati Uniti

19:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

19:30 BADMINTON

Singolare femminile, gironi preliminari

Singolare maschile, gironi preliminari

Doppio misto, quarti di finale

19:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

19:30 SCHERMA

Sciabola a squadre – uomini, finale per il bronzo

Sciabola a squadre – uomini, finale per l’oro

20:00 BOXE

60kg – donne, quarti di finale

66 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

57 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

71 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale

20:05 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo B, Spagna-Grecia

20:30 NUOTO

100m stile libero – donne, finale

200 m farfalla – finale maschile

200 rana – finale maschile

1500m stile libero – donne, finale

200 dorso – uomini, semifinali

200 rana – donne, semifinali

200 m farfalla – donne, semifinali

100 stile libero – finale maschile

21:00 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

21:00 CALCIO – Donne, fase a gironi (2 partite)

21:00 BASKET Gruppo C, Stati Uniti-Sud Sudan

Giovedì 1° agosto

07:30 ATLETICA – Marcia 20 km – uomini, finale

08:30 BADMINTON

Doppio femminile, quarti di finale

Singolare maschile, ottavi di finale

09:00 VOLLEY – eliminatorie maschili e femminili (4 partite)

09:00 BEACH VOLLEY – fase a gironi maschile e femminile (10 partite)

09:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

09:00 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

09:00 GOLF – Uomini 1° giro

09:20 ATLETICA – Marcia 20 km – donne, finale

09:30 TIRO A SEGNO – Carabina 50m 3 posizioni – uomini, finale

09:30 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – uomini e donne, eliminatorie (32mi e 16mi)

09:30 CANOTTAGGIO

Singolo – donne, semifinali A/B

Singolo – uomini, semifinali A/B

Otto – donne, ripescaggi

Otto – uomini, ripescaggi

Doppio – donne, finale B

Doppio – uomini, finale B

Quattro senza – donne, finale B

Quattro senza – uomini, finale B

Doppio – donne, finale A

Doppio – uomini, finale A

Quattro senza – donne, finale A

Quattro senza – uomini, finale A

10:00 TENNISTAVOLO – Quarti di finale Singolare maschile e femminile

10:00 SCHERMA

Fioretto a squadre – donne, tabellone dei 16

Fioretto a squadre – donne, quarti di finale

Fioretto a squadre – donne, semifinali 5-8

Fioretto a squadre – donne, semifinali

Fioretto a squadre – donne, finali 5-6, 7-8

10:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

10:00 JUDO

-78 kg – donne, eliminatorie

-100 kg – uomini, eliminatorie

10:30 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

10:30 PALLANUOTO Gruppo A, Grecia-Stati Uniti

11:00 BASKET FEMMINILE Gruppo C, Giappone-Germania

11:00 BOXE

50kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

54 kg – donne, quarti di finale

75 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

63,5 kg – quarti di finale maschili

92kg – uomini, quarti di finale

11.00 EQUITAZIONE – Qualificazioni salto a ostacoli a squadre

11:00 VELA

Windsurf maschile – Serie di apertura della maratona

Windsurf femminile – Serie di apertura della maratona

Skiff maschile – Medal Race

Skiff femminile – Medal Race

Dinghy maschile – Serie di apertura

Dinghy femminile – Serie di apertura

11:00 NUOTO

200m dorso – donne, batterie

50m stile libero – uomini, batterie

200m misti individuali – uomini, batterie

Staffetta 4x200m stile libero – donne, batterie

12:00 TENNIS – Semifinali Singolare femminile, Doppio femminile, Doppio misto, Quarti di finale Singolare maschile

12:00 TIRO A SEGNO – Carabina 50m 3 posizioni – donne, qualificazione

12:05 PALLANUOTO Gruppo B, Serbia-Spagna

12:30 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

13:00 BADMINTON

Doppio maschile, quarti di finale

Singolare maschile, ottavi di finale

13:30 BASKET FEMMINILE Gruppo B, Australia-Canada

14:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

15:00 PALLANUOTO Gruppo B, Francia-Australia

15:30 CANOA SLALOM

Kayak – semifinale maschile

Kayak – finale maschile

15:30 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – uomini e donne, eliminatorie (32mi e 16mi)

15:30 BOXE

50kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

54 kg – donne, quarti di finale

75 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

63,5 kg – quarti di finale maschili

92kg – uomini, quarti di finale

16:00 JUDO

-78 kg – donne, final block

-100 kg – uomini, final block

16:35 PALLANUOTO Gruppo A, Italia-Montenegro

17:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

17:15 BASKET FEMMINILE Gruppo B, Francia-Nigeria

17:30 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

18:00 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

18:15 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale – donne, finale

18:30 BADMINTON

Singolare femminile, ottavi di finale

Doppio misto, semifinale

19:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

19:10 SCHERMA

Fioretto a squadre – donne, finale per il bronzo

Fioretto a squadre – donne, finale per l’oro

19:30 PALLANUOTO Gruppo A, Romania-Croazia

20:00 BMX RACING

Uomini, quarti di finale

Donne, quarti di finale

Uomini, Last Chance

Donne, Last Chance

20:00 BOXE

50kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

54 kg – donne, quarti di finale

75 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

63,5 kg – quarti di finale maschili

92kg – uomini, quarti di finale

20:30 NUOTO

200 m farfalla – donne, finale

200 dorso – finale maschile

200 dorso – donne, semifinali

200 rana – donne, finale

200m misti individuali – uomini, semifinale

50m stile libero – uomini, semifinali

Staffetta 4x200m stile libero – donne, finale

21:00 BASKET FEMMINILE Gruppo C, Belgio-Stati Uniti

21:05 PALLANUOTO Gruppo B, Ungheria-Giappone

21:30 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

Venerdì 2 agosto

08:30 BADMINTON

Doppio femminile, semifinale

Doppio maschile, semifinale

09:00 VOLLEY – eliminatorie maschili e femminili (4 partite)

09:00 BEACH VOLLEY – fase a gironi maschile e femminile (10 partite)

09:00 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

09:00 GOLF – Uomini 2° giro

09:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

09:00 TIRO A VOLO – Skeet – qualificazioni maschili – Giorno 1

09:00 TIRO A SEGNO – Pistola 25m – qualificazione femminile

09:30 TIRO A SEGNO – Carabina 50 m 3 posizioni – donne, finale

09:30 CANOTTAGGIO

Singolo – uomini, finale F

Singolo – donne, finale F

Singolo – uomini, finale E

Singolo – donne, finale E

Singolo – uomini, finale D

Singolo – donne, finale D

Due senza – uomini, finale B

Due senza – donne, finale B

Doppio pesi leggeri – uomini, finale B

Doppio pesi leggeri – donne, finale B

Due senza – uomini, finale A

Due senza – donne, finale A

Doppio pesi leggeri – uomini, finale A

Doppio pesi leggeri – donne, finale A

09:30 TIRO CON L’ARCO – Evento a squadre miste, eliminatorie (8i di finale)

10:00 TENNISTAVOLO – Semifinali Singolare maschile e femminile

10:00 ATLETICA

100m – donne, turno preliminare

100m – donne, 1° turno

1500m – uomini, 1° turno

Salto in alto – donne, qualificazioni

Lancio del martello – qualificazioni maschili

Decathlon – 100m, uomini

Decathlon – salto in lungo, uomini

Decathlon – lancio del peso, uomini

10:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

10:00 JUDO

+78 kg – donne, eliminatorie

+100 kg – uomini, eliminatorie

10:30 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

11:00 VELA

Windsurf maschile – Medal Race

Windsurf femminile – Medal Race

Dinghy maschile – Serie di apertura

Dinghy femminile – Serie di apertura

Dinghy misto – Serie di apertura

11:00 TUFFI – Trampolino sincro 3m – uomini

11:00 NUOTO

100m farfalla – batterie maschili

200m misti individuali – donne, batterie

800m stile libero – donne, batterie

Staffetta mista 4x100m – mista, batterie

11:00 BASKET Gruppo B, Giappone-OQT (LAT)

12:00 SCHERMA

Spada a squadre – uomini, tabellone dei 16

Spada a squadre – uomini, quarti di finale

Spada a squadre – uomini, semifinali 5-8

Spada a squadre – uomini, semifinali

Spada a squadre – uomini, finali 5-6, 7-8

12:00 TRAMPOLINO ELASTICO

Donne, qualificazioni

Donne, finale

12:00 TENNIS – Finale per l’oro Doppio misto*, Finale per il bronzo Singolare femminile, Doppio maschile, Doppio misto, Semifinali Singolare maschile

12:30 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

13:30 BASKET Gruppo A, Australia-OQT (GRE)

14:00 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo A, Australia-Canada

14:00 EQUITAZIONE – Salto ostacoli, finale a squadre

14:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

14:15 TIRO CON L’ARCO – Evento a squadre miste, quarti di finale, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

15:00 BADMINTON

Doppio misto, finale per il bronzo

Doppio misto, finale per l’oro

Singolare maschile, quarti di finale

15:00 CALCIO – Uomini, quarti di finale (1 partita)

15:30 BOXE

57 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

51 kg – quarti di finale maschili

80kg – uomini, quarti di finale

92kg – uomini, quarti di finale

15:35 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo B, Grecia-Italia

16:00 JUDO

+78 kg – donne, final block

+100 kg – uomini, final block

17:00 CALCIO – Uomini, quarti di finale (1 partita)

17:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

17:15 BASKET Gruppo A, Canada-OQT (ESP)

17:30 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

17:30 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

18:00 TRAMPOLINO ELASTICO

Uomini, qualificazioni

Uomini, finale

18:30 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo B, Stati Uniti-Francia

19:00 ATLETICA

800m – donne, 1° turno

Staffetta 4 x 400 m mista, 1° turno

Salto triplo – donne, qualificazioni

Lancio del disco – qualificazioni femminili

Lancio del peso – qualificazioni maschili

Decathlon – salto in alto, uomini

Decathlon – 400m, uomini

10.000 m – finale maschile

19:00 CALCIO – Uomini, quarti di finale (1 partita)

19:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

19:30 SCHERMA

Spada a squadre – uomini, finale per il bronzo

Spada a squadre – uomini, finale per l’oro

20:00 BMX RACING

Uomini, semifinali

Donne, semifinali

Uomini, finale

Donne, finale

20:00 BOXE

57 kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale

51 kg – quarti di finale maschili

80kg – uomini, quarti di finale

92kg – uomini, quarti di finale

20:05 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo A, Cina-Ungheria

20:30 NUOTO

50m stile libero – finale maschile

200m dorso – donne, finale

200m misti individuali – uomini, finale

100 m farfalla – uomini, semifinali

200m misti individuali – donne, semifinale

21:00 BASKET 3X3

Donne, fase a gironi (2 partite)

Uomini, fase a gironi (2 partite)

21:00 CALCIO – Uomini, quarti di finale (1 partita)

21:00 BASKET Gruppo B, Francia-Germania

Sabato 3 agosto

08:00 JUDO

Squadre miste, eliminatorie, ripescaggi, semifinali

08:30 BADMINTON – Singolare femminile, quarti di finale

09:00 VOLLEY – eliminatorie maschili e femminili (4 partite)

09:00 BEACH VOLLEY – fase a gironi maschile e femminile (6 partite), lucky losers maschili e femminili (4 partite)

09:00 GOLF – Uomini 3° giro

09:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

09:00 TIRO A VOLO

Skeet – qualificazioni maschili – Giorno 2

Skeet – qualificazioni femminili – Giorno 1

Skeet – finale maschile

09:30 TIRO A SEGNO – Pistola 25m – finale femminile

09:30 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – donne, eliminatorie (8i di finale)

09:30 CANOTTAGGIO

Singolo – donne, finale C

Singolo – uomini, finale C

Singolo – donne, finale B

Singolo – uomini, finale B

Singolo – donne, finale A

Singolo – uomini, finale A

Otto – donne, finale A

Otto – uomini, finale A

10:00 EQUITAZIONE – Grand Prix special dressage a squadre

10:00 ATLETICA

100m – uomini, turno preliminare

100m – uomini, 1° turno

800m – donne, R

Decathlon – 110 m ostacoli, uomini

Decathlon – lancio del disco, uomini

Decathlon – salto con l’asta, uomini

10:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

10:30 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

10:30 PALLANUOTO Gruppo B, Spagna-Giappone

11:00 BASKET FEMMINILE Gruppo A, Cina-Porto Rico

11:00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea – uomini

11:00 VELA

Dinghy maschile – Serie di apertura

Dinghy femminile – Serie di apertura

Dinghy misto – Serie di apertura

Multihull misto – Serie di apertura

11:00 NUOTO

50m stile libero – donne, batterie

1500m stile libero – uomini, batterie

Staffetta 4x100m mista – uomini, batterie

Staffetta 4x100m mista – donne, batterie

11:30 SCHERMA

Sciabola a squadre – donne, tabellone dei 16

Sciabola a squadre – donne, quarti di finale

Sciabola a squadre – donne, semifinali 5-8

Sciabola a squadre – donne, semifinali

Sciabola a squadre – donne, finali 5-6, 7-8

12:00 TENNIS – Finale per l’oro Singolare femminile, Doppio maschile, Finale per il bronzo Singolare maschile

12:05 PALLANUOTO Gruppo A, Croazia-Grecia

13:00 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – donne, quarti di finale, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

13:30 TENNISTAVOLO – Finale per l’oro e Finale per il bronzo Singolare femminile

13:30 BASKET FEMMINILE Gruppo A, Serbia-Spagna

14:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

15:00 BADMINTON

Doppio femminile, finale per il bronzo

Doppio femminile, finale per l’oro

15:00 CALCIO – Donne, quarti di finale (1 partita)

15:00 PALLANUOTO Gruppo B, Australia-Ungheria

15:30 CANOA SLALOM

Kayak Extreme – time trial femminile

Kayak Extreme – time trial maschile

15:30 BOXE

50kg – quarti di finale donne

60kg – donne, semifinale

66kg – donne, quarti di finale

57kg – uomini, quarti di finale

71 kg – quarti di finale maschili

15:30 GINNASTICA ARTISTICA – Finali specialità – donne/uomini

16:00 JUDO – Squadre miste, finali

16:35 PALLANUOTO Gruppo A, Montenegro-Stati Uniti

17:00 CALCIO – Donne, quarti di finale (1 partita)

17:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

17:15 BASKET Gruppo C, OQT (PUR)-Stati Uniti

17:30 BASKET 3X3 – Donne, fase a gironi (4 partite)

19:00 PALLAMANO – Donne, fase a gironi (2 partite)

19:00 ATLETICA

5000m – donne, 1° turno

1500m – uomini, R

Salto con l’asta – Qualificazioni maschili

100m – donne, semifinali

Decathlon – lancio del giavellotto, uomini

100m – donne, finale

Salto triplo – finale femminile

Decathlon – 1500m, uomini

Lancio del peso – Finale maschile

Staffetta 4 x 400m – mista, finale

19:00 CALCIO – Donne, quarti di finale (1 partita)

19:00 SCHERMA

Sciabola a squadre – donne, finale per il bronzo

Sciabola a squadre – donne, finale per l’oro

19:30 PALLANUOTO Gruppo B, Serbia-Francia

20:00 BOXE

50kg – quarti di finale donne

60kg – donne, semifinale

66kg – donne, quarti di finale

57kg – uomini, quarti di finale

71 kg – quarti di finale maschili

20:30 NUOTO

100 m farfalla – finale maschile

50m stile libero – donne, semifinali

200m misti individuali – donne, finale

800m stile libero – donne, finale

Staffetta 4x100m mista – mista, finale

21:00 CALCIO – Donne, quarti di finale (1 partita)

21:00 BASKET Gruppo C, Serbia-Sud Sudan

21:05 PALLANUOTO Gruppo A, Italia-Romania

21:30 BASKET 3X3 – Donne, play in (2 partite)

Domenica 4 agosto

08:30 BADMINTON

Singolare femminile, semifinali

Singolare maschile, semifinali

09:00 VOLLEY – eliminatorie maschili e femminili (4 partite)

09:00 BEACH VOLLEY – ottavi maschili e femminili (8 partite)

09:00 GOLF – Uomini 4° giro

09:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

09:00 TIRO A SEGNO – Pistola automatica 25 m – qualificazione maschile

09:30 TIRO A VOLO

Skeet – qualificazioni femminili – Giorno 2

Skeet – finale femminile

09:30 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – uomini, eliminatorie (8i di finale)

10:00 ATLETICA

200m – donne, 1° turno

1500m – donne, 1° turno

400 m ostacoli – donne, 1° round

110 m ostacoli – uomini, 1° round

Lancio del martello – qualificazioni femminili

Salto in lungo – qualificazioni maschili

10:00 SCHERMA

Fioretto a squadre – uomini, tabellone dei 16

Fioretto a squadre – uomini, quarti di finale

Fioretto a squadre – uomini, semifinali 5-8

Fioretto a squadre – uomini, semifinali

Fioretto a squadre – uomini, finali 5-6, 7-8

10:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, quarti di finale (2 partite)

10:00 EQUITAZIONE – Dressage individuale, Grand Prix Freestyle*

11:00 BOXE

54kg – donne, semifinale

57 kg – donne, quarti di finale

75kg – donne, quarti di finale

51kg – semifinale maschile

63,5 kg – semifinale maschile

80kg – uomini, semifinale

92kg – uomini, semifinale

11:00 VELA

Dinghy maschile – Serie di apertura

Dinghy femminile – Serie di apertura

Dinghy misto – Serie di apertura

Multihull misto – Serie di apertura

Kite maschile – Serie di apertura

Kite femminile – Serie di apertura

11:00 BASKET FEMMINILE Gruppo C, Giappone-Belgio

12:00 TENNIS – Finale per l’oro Singolare maschile, Doppio femminile, Finale per il bronzo Doppio femminile

13:00 TIRO CON L’ARCO – Gara individuale – uomini, quarti di finale, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro

13:30 TENNISTAVOLO – Finale per l’oro e Finale per il bronzo Singolare maschile

13:30 BASKET FEMMINILE Gruppo B, Canada-Nigeria

14:00 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo A, Ungheria-Australia

14:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

14:00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea – donne

15:00 BADMINTON

Doppio maschile, finale per il bronzo

Doppio maschile, finale per l’oro

15:00 GINNASTICA ARTISTICA – Finali specialità – donne/uomini

15:30 CANOA SLALOM

Kayak Extreme – uomini, eliminatorie

Kayak Extreme – donne, eliminatorie

15:30 BOXE

54kg – donne, semifinale

57 kg – donne, quarti di finale

75kg – donne, quarti di finale

51kg – semifinale maschile

63,5 kg – semifinale maschile

80kg – uomini, semifinale

92kg – uomini, semifinale

15:35 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo B, Italia-Spagna

17:15 BASKET FEMMINILE Gruppo C, Germania-Stati Uniti

17:30 BASKET 3X3 – Uomini, fase a gironi (4 partite)

17:30 HOCKEY SU PRATO – Uomini, quarti di finale (2 partite)

18:30 NUOTO

50m stile libero – donne, finale

1500 stile libero – finale maschile

Staffetta 4x100m mista – finale maschile

Staffetta 4x100m mista – donne, finale

18:30 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo A, Canada-Paesi Bassi

19:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

19:00 ATLETICA

400m – uomini, 1° turno

800m – donne, semifinali

100m – uomini, semifinali

1500m – uomini, semifinali

Salto in alto – finale femminile

100m – uomini, finale

Lancio del martello – Finale maschile

19:10 SCHERMA

Fioretto a squadre – uomini, finale per il bronzo

Fioretto a squadre – uomini, finale per l’oro

20:05 PALLANUOTO FEMMINILE Gruppo B, Francia-Grecia

21:00 BASKET FEMMINILE Gruppo B, Australia-Francia

21:30 BASKET 3X3 – Uomini, play in (2 partite)

Lunedì 5 agosto

08:00 TRIATHLON – Staffetta mista

09.00 VOLLEY – quarti di finale maschili e femminili (4 partite)

09:00 BEACH VOLLEY – ottavi maschili e femminili (8 partite)

09:00 TIRO A VOLO

Skeet – qualificazioni squadre miste

Skeet – finale squadre miste

09:30 TIRO A SEGNO – Pistola automatica 25 m – finale maschile

09:45 BADMINTON

Singolare femminile, finale per il bronzo

Singolare femminile, finale per l’oro

10:00 TENNISTAVOLO – Ottavi di finale a squadre maschili e femminili

10:00 ATLETICA

400m – donne, 1° turno

400 m ostacoli – uomini, 1° round

200m – donne, R

400 m ostacoli – donne, R

400m – uomini, R

Salto con l’asta – qualificazioni femminili

Lancio del disco – qualificazion maschili

10:00 ARRAMPICATA SPORTIVA

Boulder – uomini, semifinale

Speed – donne, qualificazioni

10:00 TUFFI – Piattaforma 10m – donne, eliminatorie

10:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, quarti di finale (2 partite)

11:00 VELA

Dinghy maschile – Serie di apertura

Dinghy femminile – Serie di apertura

Dinghy misto – Serie di apertura

Multihull misto – Serie di apertura

Kite maschile – Serie di apertura

Kite femminile – Serie di apertura

11:45 GINNASTICA ARTISTICA – Finali specialità – donne/uomini

12:00 PALLANUOTO Gruppo B, Ungheria-Serbia

13:35 PALLANUOTO Gruppo B, Australia-Giappone

14:00 EQUITAZIONE – Salto ostacoli, qualificazioni individuali

14:30 BADMINTON Singolare maschile, finale per il bronzo

Singolare maschile, finale per l’oro

15:00 LOTTA

Greco-romana, 60 kg – ottavi e quarti di finale

Greco-romana, 130 kg – ottavi e quarti di finale

Femminile, 68 kg – ottavi e quarti di finale

15:00 TUFFI – Piattaforma 10m – donne, semifinale

15:10 PALLANUOTO Gruppo A, Grecia-Italia

15:30 CANOA SLALOM

Kayak Extreme – donne, quarti di finale

Kayak Extreme – uomini, quarti di finale

Kayak Extreme – donne, semifinali

Kayak Extreme – uomini, semifinali

Kayak Extreme – donne, small final

Kayak Extrême – uomini, small final

Kayak Extreme – finale femminile

Kayak Extreme – finale maschile

17:00 CICLISMO SU PISTA

Velocità a squadre – donne, qualificazioni

Inseguimento a squadre – uomini, qualificazioni

Velocità a squadre – donne, 1° turno

Velocità a squadre – qualificazioni maschili

Velocità a squadre – donne, finali

17:30 BASKET 3X3 – Donne e uomini, semifinali

17:30 HOCKEY SU PRATO – Donne, quarti di finale (2 partite)

18:00 CALCIO – Uomini, semifinali (1 partita)

18:30 PALLANUOTO Gruppo A, Croazia-Stati Uniti

19:00 ATLETICA

200m – uomini, 1° turno

3000m siepi – uomini, 1° round

200m – donne, semifinali

800m – donne, finale

Lancio del disco – Finale femminile

Salto con l’asta – Finale maschile

19:30 NUOTO ARTISTICO – Duo, programma libero – eliminatorie

20:05 PALLANUOTO Gruppo B, Francia-Spagna

21:00 LOTTA

Greco-romana, 60 kg – semifinali

Greco-romana, 130 kg – semifinali

Femminile, 68 kg – semifinali

21:00 BASKET 3X3

Finale per il bronzo femminile

Finale per il bronzo maschile

Finale per l’oro femminile

Finale per l’oro maschile

21:00 CALCIO – Uomini, semifinali (1 partita)

21:40 PALLANUOTO Gruppo A, Romania-Montenegro

Martedì 6 agosto

09.00 VOLLEY – quarti di finale maschili e femminili (4 partite)

09:30 PALLAMANO – Donne, quarti di finale (1 partita)

09:30 CANOA VELOCITA’

K1 1000m – uomini, batterie

K1 500m – donne, batterie

C2 500m – uomini, batterie

C2 500m – donne, batterie

K4 500m – uomini, batterie

K4 500m – donne, batterie

K1 1000m – uomini, quarti di finale

K1 500m – donne, quarti di finale

C2 500m – uomini, quarti di finale

C2 500m – donne, quarti di finale

10:00 TENNISTAVOLO – Ottavi e quarti di finale a squadre maschili e femminili

10:00 ARRAMPICATA SPORTIVA

Boulder – donne, semifinale

Speed – uomini, qualificazioni

10:00 ATLETICA

3000m siepi – donne, 1° round

400m – donne, R

110m ostacoli – uomini, R

400 m ostacoli – uomini, R

200m – uomini, R

Salto in lungo – donne, qualificazioni

Lancio del giavellotto – qualificazioni maschili

10:00 TUFFI – Trampolino 3 m – uomini, eliminatorie

10:00 EQUITAZIONE – Salto ostacoli, finale individuale

11:00 LOTTA

Greco-romana, 60 kg – ripescaggi

Greco-romana, 130 kg – ripescaggi

Femminile, 68 kg – ripescaggi

Greco-romana, 77 kg – ottavi e quarti di finale

Greco-romana, 97 kg – ottavi e quarti di finale

Femminile, 50 kg – ottavi e quarti di finale

11:00 BASKET (fase finale) – Quarti di finale maschili

11:00 VELA

Dinghy maschile – Medal Race

Dinghy femminile – Medal Race

Dinghy misto – Serie di apertura

Multihull misto – Serie di apertura

Kite maschile – Serie di apertura

Kite femminile – Serie di apertura

12:30 SKATEBOARD – Park femminile, eliminatorie

13:30 PALLAMANO – Donne, quarti di finale (1 partita)

14:00 PALLANUOTO – Donne, quarti di finale (4 partite)

14:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, semifinali (1 partita)

14:30 BASKET (fase finale) – Quarti di finale maschili

15:00 TUFFI – Piattaforma 10m – donne, finale

17:00 BEACH VOLLEY – quarti maschili e femminili (4 partite)

17:30 SKATEBOARD – Park femminile, finale

17:30 CICLISMO SU PISTA

Inseguimento a squadre – qualificazioni femminili

Velocità a squadre – uomini, 1° turno

Inseguimento a squadre – uomini, 1° turno

Velocità a squadre – finali maschili

17:30 PALLAMANO – Donne, quarti di finale (1 partita)

18:00 BASKET (fase finale) – Quarti di finale maschili

18:00 CALCIO – Donne, semifinali (1 partita)

18:15 LOTTA

Greco-romana, 77 kg – semifinali

Greco-romana, 97 kg – semifinali

Femminile, 50 kg – semifinali

Greco-romana, 60 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Greco-romana, 130 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Femminile, 68 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

19:00 ATLETICA

400 m ostacoli – donne, semifinali

400m – uomini, semifinali

200m – donne, finale

5000m – donne, finale

Lancio del martello – Finale femminile

1500m – uomini, finale

Salto in lungo – finale maschile

19:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, semifinali (1 partita)

19:30 NUOTO ARTISTICO – Duo, programma tecnico

21:00 CALCIO – Donne, semifinali (1 partita)

21:30 PALLAMANO – Donne, quarti di finale (1 partita)

21:30 BASKET (fase finale) – Quarti di finale maschili

21:30 BOXE

54kg – donne, semifinali

60kg – donne, finale

66kg – donne, semifinali

71kg – uomini, semifinali

Mercoledì 7 agosto

07:30 ATLETICA – Marcia a squadre miste 35 km, finale

09:00 GOLF – Donne 1° giro

09:00 TAEKWONDO – -49kg – donne/-58kg – uomini, incontri di qualificazione

09:30 PALLAMANO – Uomini, quarti di finale (1 partita)

09:30 CANOA VELOCITA’

C1 200m – donne, batterie

K2 500m – uomini, batterie

K2 500m – donne, batterie

C1 1000m – uomini, batterie

C1 200m – donne, quarti di finale

K2 500m – uomini, quarti di finale

K2 500m – donne, quarti di finale

C1 1000m – uomini, quarti di finale

10:00 TENNISTAVOLO – Quarti di finale a squadre maschili e femminili

10:00 ATLETICA

100 m ostacoli – donne, 1° turno

800m – uomini, 1° turno

5.000 m – uomini, 1° turno

1500m – donne, R

Lancio del giavellotto – qualificazioni femminili

Salto in alto – qualificazioni ,maschili

10:00 ARRAMPICATA SPORTIVA

Lead – uomini, semifinale

Speed – finale femminile

10:00 TUFFI – Trampolino 3m – uomini, semifinale

11:00 LOTTA

Greco-romana, 77 kg – ripescaggi

Greco-romana, 97 kg – ripescaggi

Femminile, 50 kg – ripescaggi

Greco-romana, 67 kg – ottavi e quarti di finale

Greco-romana, 87 kg – ottavi e quarti di finale

Femminile, 53 kg – ottavi e quarti di finale

11:00 BASKET (fase finale) – Donne, quarti di finale

11:00 VELA

Dinghy misto – Medal Race

Multihull misto – Medal Race

Kite maschile – Serie di apertura

Kite femminile – Serie di apertura

12:30 SKATEBOARD – Park maschile, eliminatorie

12:45 CICLISMO SU PISTA

Velocità – uomini, qualifiche

Keirin – donne, 1° turno

Inseguimento a squadre – donne, 1° turno

Velocità – uomini, 32mi di finale

Keirin – donne, ripescaggi

Velocità – uomini, 32mi di finale – ripescaggi

13:30 PALLAMANO – Uomini, quarti di finale (1 partita)

14:00 PALLANUOTO – Uomini, quarti di finale (4 partite)

14:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, semifinali (1 partita)

14:30 BASKET (fase finale) – Donne, quarti di finale

14:30 TAEKWONDO – -49kg – donne/-58kg – uomini, quarti di finale/semifinali

15:00 TUFFI – Trampolino 3 m – donne, eliminatorie

15:00 SOLLEVAMENTO PESI – 61 kg – uomini

16:00 VOLLEY – semifinali maschili e femminili (2 partite)

17:00 BEACH VOLLEY – quarti maschili e femminili (4 partite)

17:30 SKATEBOARD – Park maschile, finale

17:30 CICLISMO SU PISTA

Velocità – uomini, 16mi di finale

Inseguimento a squadre – uomini, finali

Velocità – uomini, 16mi di finale – ripescaggi

Inseguimento a squadre – donne, finali

Velocità – uomini, 8vi di finale

Velocità – uomini, 8vi di finale – ripescaggi

17:30 PALLAMANO – Uomini, quarti di finale (1 partita)

18:00 BASKET (fase finale) – Donne, quarti di finale

18:15 LOTTA

Greco-romana, 67 kg – semifinali

Greco-romana, 87 kg – semifinali

Femminile, 53 kg – semifinali

Greco-romana, 77 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Greco-romana, 97 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Femminile, 50 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

19:00 ATLETICA

Salto triplo – qualificazioni maschili

400m – donne, semifinali

200m – uomini, semifinali

110 m ostacoli – uomini, semifinali

400 m ostacoli – uomini, semifinali

Salto con l’asta – Finale femminile

3000m siepi – uomini, finale

400m – finale maschile

Lancio del disco – finale maschile

19:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, semifinali (1 partita)

19:30 SOLLEVAMENTO PESI – 49 kg – donne

19:30 NUOTO ARTISTICO – Duo, programma libero – finale

19:30 TAEKWONDO

-49kg – donne/-58kg – uomini, ripescaggi

-49kg – donne/-58kg – uomini, finale per il bronzo

-49kg – donne, finale per l’oro

-58kg – uomini, finale per l’oro

21:30 PALLAMANO – Uomini, quarti di finale (1 partita)

21:30 BASKET (fase finale) – Donne, quarti di finale

21:30 BOXE

57kg – donne, semifinali

63,5 kg – finale maschile

80kg – finale maschile

+92kg – uomini, semifinali

Giovedì 8 agosto

07:30 NUOTO DI FONDO – 10km – donne

09:00 GOLF – Donne 2° giro

09:00 TAEKWONDO – -57kg – donne/-68kg – uomini, incontri di qualificazione

10:00 TENNISTAVOLO – Semifinali a squadre maschili e femminili

10:00 ARRAMPICATA SPORTIVA

Lead – donne, semifinale

Speed – finale maschile*

10:00 ATLETICA

Staffetta 4 x 100 m donne, 1° turno

Staffetta 4 x 100 m uomini, 1° turno

100 m ostacoli – donne, R

800m – uomini, R

Lancio del peso – Qualificazioni femminili

Eptathlon – 100 m ostacoli, donne

Eptathlon – salto in alto, donne

10:00 TUFFI – Trampolino 3m – donne, semifinale

10:00 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale individuale, qualificazioni – rotazione 1 di 2

10:30 CANOA VELOCITA’

C2 500m – uomini, semifinali

C2 500m – donne, semifinali

K4 500m – donne, semifinali

K4 500m – uomini, semifinali

C2 500m – uomini, finale B

C2 500m – donne, finale B

C2 500m – uomini, finale A

C2 500m – donne, finale A

K4 500m – donne, finale A

K4 500m – uomini, finale A

11:00 LOTTA

Greco-romana, 67 kg – ripescaggi

Greco-romana, 87 kg – ripescaggi

Femminile, 53 kg – ripescaggi

Stile libero, 57 kg – ottavi e quarti di finale

Stile libero, 86 kg – ottavi e quarti di finale

Femminile, 57 kg – ottavi e quarti di finale

11:00 PENTATHLON MODERNO

Uomini, ranking round di scherma

Donne, ranking round di scherma

11:00 VELA

Kite maschile – Medal Race

Kite femminile – Medal Race

13:00 PALLANUOTO – Donne, semifinali

14:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, finale per il bronzo (1 partita)

14:30 TAEKWONDO – -57kg – donne/-68kg – uomini, quarti di finale/semifinali

15:00 SOLLEVAMENTO PESI – 59 kg – donne

15:00 TUFFI – Trampolino 3m – finale maschile

15:00 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale individuale, qualificazioni – rotazione 2 di 2

16:00 VOLLEY – semifinali maschili e femminili (2 partite)

16:30 PALLAMANO – Donne, semifinali (1 partita)

17:00 BEACH VOLLEY – semifinali maschili e femminili (4 partite)

17:00 CICLISMO SU PISTA

Omnium – uomini, scratch 1/4

Keirin – donne, 1/4 di finale

Omnium – uomini, tempo race 2/4

Velocità – uomini, 1/4 di finale

Keirin – donne, semifinali

Omnium – uomini, eliminazione 3/4

Keirin – donne, finale 7-12

Keirin – donne, finale 1-6

Omnium – uomini, corsa a punti 4/4

Velocità – uomini, posti 5-8

17:00 CALCIO – Uomini, finale per il bronzo (1 partita)

17:30 BASKET (fase finale) – Semifinale maschile

18:15 LOTTA

Stile libero, 57 kg – semifinali

Stile libero, 86 kg – semifinali

Femminile, 57 kg – semifinali

Greco-romana, 67 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Greco-romana, 87 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Femminile, 53 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

19:00 ATLETICA

1500m – donne, semifinali

Eptathlon – lancio del peso, donne

Eptathlon – 200m, donne

400 m ostacoli – donne, finale

3000m siepi – donne, finale

Salto in lungo – finale femminile

200m – finale maschile

110 m ostacoli – finale maschile

Lancio del giavellotto – finale maschile

19:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, finale per l’oro

19:30 SOLLEVAMENTO PESI – 73 kg – uomini*

19:30 TAEKWONDO

-57kg – donne/-68kg – uomini, ripescaggi

-57kg – donne/-68kg – uomini, finale per il bronzo

-57kg – donne, finale per l’oro

-68kg – uomini, finale per l’oro

21:00 BASKET (fase finale) – Semifinale maschile

21:30 PALLAMANO – Donne, semifinali (1 partita)

21:30 BOXE

54kg – finale femminile

75kg – donne, semifinali

51kg – finale maschile

57kg – uomini, semifinali

Venerdì 9 agosto

07:30 NUOTO DI FONDO – 10km – uomini

09:00 GOLF – Donne 3° giro

09:00 TAEKWONDO – -67kg – donne/-80kg – uomini, incontri di qualificazione

10:00 TENNISTAVOLO – Finale per l’oro e Finale per il bronzo a squadre maschili

10:00 ATLETICA

Staffetta 4 x 400 m donne, 1° turno

Staffetta 4 x 400 m – uomini, 1° turno

100 m ostacoli – donne, semifinali

800m – uomini, semifinali

Eptathlon – salto in lungo, donne

Eptathlon – lancio del giavellotto, donne

10:00 TUFFI – Piattaforma 10m – uomini, eliminatorie

10:00 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale a squadre, qualificazioni

10:15 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder & Lead – uomini, finale*

10:30 CANOA VELOCITA’

C1 200m – donne, semifinali

K2 500m – donne, semifinali

K2 500m – uomini, semifinali

C1 200m – donne, finale B

K2 500m – donne, finale B

C1 200m – donne, finale A*

K2 500m – donne, finale A*

K2 500m – uomini, finale B

K2 500m – uomini, finale A*

11:00 LOTTA

Stile libero, 57 kg – ripescaggi

Stile libero, 86 kg – ripescaggi

Femminile, 57 kg – ripescaggi

Stile libero, 74 kg – ottavi e quarti di finale

Stile libero, 125 kg – ottavi e quarti di finale

Femminile, 62 kg – ottavi e quarti di finale

13:00 PALLANUOTO – Uomini, semifinali

13:00 PENTATHLON MODERNO – Uomini, semifinali

14:00 CICLISMO SU PISTA

Velocità – donne, qualificazioni

Velocità – uomini, semifinali

Velocità – donne, 32mi di finale

Velocità – donne, 32mi di finale – ripescaggi

14:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, finale per il bronzo

14:30 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale individuale, finale

14:30 TAEKWONDO – -67kg – donne/-80kg – uomini, quarti di finale/semifinali

15:00 SOLLEVAMENTO PESI – 89 kg – uomini

15:00 TUFFI – Trampolino 3m – donne, finale

15:00 CALCIO – Donne, finale per il bronzo (1 partita)

16.00 VOLLEY – Finale per il bronzo maschile

16:00 BREAK DANCE – Donne, qualificazioni

16:30 PALLAMANO – Uomini, semifinali (1 partita)

17:30 BASKET (fase finale) – Donne, semifinale

18:00 CICLISMO SU PISTA

Madison – finale femminile

Velocità – donne, 16mi di finale

Velocità – finali maschili

Velocità – donne, 16mi di finale – ripescaggi

18:00 CALCIO – Uomini, finale per l’oro

18:15 LOTTA

Stile libero, 74 kg – semifinali

Stile libero, 125 kg – semifinali

Femminile, 62 kg – semifinali

Stile libero, 57 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Stile libero, 86 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Femminile, 57 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

19:00 ATLETICA

400m – donne, finale

10.000 m – donne, finale

Eptathlon – 800 m, donne

Staffetta 4 x 100 m – donne, finale

Lancio del peso – Finale femminile

400 m ostacoli – finale maschile

Staffetta 4 x 100 m – uomini, finale

Salto triplo – finale maschile

19:30 SOLLEVAMENTO PESI – 71 kg – donne

19:30 NUOTO ARTISTICO – Squadre, programma tecnico

19:30 TAEKWONDO

-67kg – donne/-80kg – uomini, ripescaggi

-67kg – donne/-80kg – uomini, finale per il bronzo

-67kg – donne, finale per l’oro*

-80kg – uomini, finale per l’oro*

20:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, finale per l’oro

20:00 BREAK DANCE – Donne, finale

21:00 BEACH VOLLEY – Finale per l’oro e Finale per il bronzo maschile o femminile

21:00 BASKET (fase finale) – Donne, semifinale

21:30 PALLAMANO – Uomini, semifinali (1 partita)

21:30 BOXE

50kg – donne, finale

66kg – donne, finale

71kg – finale maschile

92kg – finale maschile

Sabato 10 agosto

08:00 ATLETICA – Maratona – uomini, finale

09:00 PALLANUOTO – Donne, finale per il bronzo

09:00 GOLF – Donne 4° giro

09:00 TAEKWONDO – +67kg – donne/+80kg – uomini, incontri di qualificazione

09:30 CANOA VELOCITA’

C1 1000m – uomini, semifinali

K1 1000m – uomini, semifinali

K1 500m – donne, semifinali

C1 1000m – uomini, finale B

C1 1000m – uomini, finale A

K1 1000m – uomini, finale B

K1 1000m – uomini, finale A

K1 500m – donne, finale C

K1 500m – donne, finale B

K1 500m – donne, finale A

09:30 PENTATHLON MODERNO – Donne, semifinali

10:00 TENNISTAVOLO – Finale per l’oro e Finale per il bronzo a squadre femminili

10:00 TUFFI – Piattaforma 10m – uomini, semifinale

10:00 PALLAMANO – Donne, finale per il bronzo

10:15 ARRAMPICATA SPORTIVA – Boulder & Lead – donne, finale

11:00 LOTTA

Stile libero, 74 kg – ripescaggi

Stile libero, 125 kg – ripescaggi

Femminile, 62 kg – ripescaggi

Stile libero, 65 kg – ottavi e quarti di finale

Stile libero, 97 kg – ottavi e quarti di finale

Femminile, 76 kg – ottavi e quarti di finale

11:00 BASKET (fase finale) – Finale per il bronzo maschile

11:30 SOLLEVAMENTO PESI – 102 kg – uomini

13.00 VOLLEY – Finale per l’oro uomini

14:00 PALLANUOTO – Donne, finale per l’oro

14:00 GINNASTICA RITMICA – Concorso generale a squadre, finale

14:30 TAEKWONDO – +67kg – donne/+80kg – uomini, quarti di finale/semifinali

15:00 TUFFI – Piattaforma 10m – finale maschile

15:00 PALLAMANO – Donne, finale per l’oro

16:00 SOLLEVAMENTO PESI – 81 kg – donne

16:00 BREAK DANCE – Uomini, qualificazioni

17:00 PENTATHLON MODERNO – Uomini, finale

17:00 CICLISMO SU PISTA

Velocità – donne, 8vi di finale

Keirin – uomini, 1° turno

Velocità – donne, 8vi di finale – ripescaggi

Madison – finale maschile*

Velocità – donne, quarti di finale

Keirin – uomini, ripescaggi

17:00 CALCIO – Donne, finale per l’oro*

17:15 VOLLEY – Finale per il bronzo donne

18:15 LOTTA

Stile libero, 65 kg – semifinali

Stile libero, 97 kg – semifinali

Femminile, 76 kg – semifinali

Stile libero, 74 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Stile libero, 125 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Femminile, 62 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

19:00 ATLETICA

1500m – donne, finale

100 m ostacoli – donne, finale

Staffetta 4 x 400 m – donne, finale

Lancio del giavellotto – Finale femminile

800m – finale maschile

5000m – finale maschile

Staffetta 4 x 400 m – uomini, finale

Salto in alto – finale maschile

19:30 NUOTO ARTISTICO – Squadre, programma libero

19:30 TAEKWONDO

+67kg – donne/+80kg – uomini, ripescaggi

+67kg – donne/+80kg – uomini, finale per il bronzo

+67kg – donne, finale per l’oro

+80kg – uomini, finale per l’oro

20:00 BREAK DANCE – Uomini, finale

20:30 SOLLEVAMENTO PESI – +102 kg – uomini

21:00 BEACH VOLLEY – Finale per l’oro e Finale per il bronzo maschile o femminile

21:30 BASKET (fase finale) – Finale per l’oro maschile

21:30 BOXE

57kg – donne, finale

75kg – donne, finale

57kg – finale maschile

+92kg – uomini, finale

Domenica 11 agosto

08:00 ATLETICA – Maratona – donne, finale

09:00 PALLANUOTO – Uomini, finale per il bronzo

09:00 PALLAMANO – Uomini, finale per il bronzo

11:00 LOTTA

Stile libero, 65 kg – ripescaggi

Stile libero, 97 kg – ripescaggi

Femminile, 76 kg – ripescaggi

Stile libero, 65 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Stile libero, 97 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

Femminile, 76 kg – Finale per l’oro e Finale per il bronzo

11:00 PENTATHLON MODERNO – Donne, finale*

11:00 CICLISMO SU PISTA

Omnium – donne, scratch 1/4

Velocità – donne, semifinali

Keirin – uomini, quarti di finale

Omnium – donne, tempo race 2/4

Velocità – donne, posti 5-8

Keirin – uomini, semifinali

Omnium – donne, eliminazione 3/4

Keirin – uomini, finale 7-12

Keirin – uomini, finale 1-6

Velocità – finali femminili

Omnium – donne, corsa a punti 4/4

11:30 SOLLEVAMENTO PESI – +81 kg – donne

11:30 BASKET (fase finale) – Finale per il bronzo femminile

13:00 VOLLEY – Finale per l’oro femminile

13:30 PALLAMANO – Uomini, finale per l’oro (1 partita)

14:00 PALLANUOTO – Uomini, finale per l’oro

15:30 BASKET (fase finale) – Finale per l’oro femminile

CERIMONIA DI CHIUSURA (orario da definire)

